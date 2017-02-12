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12 Şubat 2017 19:00
GALATASARAY
vs
KAYSERİSPOR
13 sa.
Ocak ayının en pahalı 10 transferi
TÜMÜNÜ GÖR
SIRATAKIM
GPPUAN
1 Beşiktaş
19 44
2 Medipol Başakşehir
19 42
3 Galatasaray
19 39
4 Fenerbahçe
19 35
5 Antalyaspor
19 31
6 Osmanlıspor FK
19 27
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