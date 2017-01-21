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FUTBOL
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TFF 1. Lig
İngiltere Premier Lig
İspanya La Liga
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Ziraat Türkiye Kupası
Alt ligler
Milli Takımlar
Dünyadan Futbol
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
YAZARLAR
GALERİ
AMK TV
MAÇ ODASI
Puan Durumu
Fikstür
İddaa
Canlı Maçlar
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Yıkımlar tamamlandı
Eski stat ‘Atatürk Meydanı’ oluyor
21 Ocak 2017 13:29
AKHİSAR BELEDİYESPOR
0 - 0
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PAZ
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LEON
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PUMAS UNAM
22 OCA
PAZ
71′
NECAXA
- : -
PACHUCA
22 OCA
PAZ
06:00
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PUAN
1
Medipol Başakşehir
17
39
2
Beşiktaş
17
38
3
Galatasaray
18
36
4
Fenerbahçe
17
32
5
Atiker Konyaspor
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27
6
Bursaspor
18
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