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'Bunun adı şaibedir...'
Hamit Altıntop için büyük suçlama!
Hamit Altıntop için büyük suçlama! ‘Bunun adı şaibedir…’
Gomez sonrası yeniden gündemde
Beşiktaş yeni golcüsünü kiralayacak!
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Galatasaray'a Brezilyalı stoper önerildi
Galatasaray’a stoper Gil önerildi
Aslan turnayı gözünden vurdu
Dursun Özbek petrol buldu!
Dursun Özbek petrol buldu!
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe'nin yedekleri Menemen Belediyespor'u konuk edecek
Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
3 kırmızı kart çıktı
5 gollü maçta kazanan Tuzlaspor
Tuzlaspor 3-2 Galatasaray / Maç özeti
Hakemler ne yapacağını şaşırdı
Beşiktaş – Halkbank maçında skandal yaşandı
Beşiktaş – Halkbank maçında skandal yaşandı
Salih Dursun ile anlaştılar
Antalyaspor'dan Beşiktaş'a Eto'o cevabı
Antalyaspor’dan Beşiktaş’a Eto’o cevabı
İlk maçtan bahsetti
Metin Ersan: Çok güzel bir galibiyet aldık
Metin Ersan: Çok güzel bir galibiyet aldık
Kırmızı kartlar hakkında flaş yorum
Riekerink'ten sert sözler: Utanç duyuyorum
Jan Olde Riekerink: Utanç duyuyorum
Galibiyeti değerlendirdi
Abdullah Avcı: Zirvede bitirmek önemliydi
Abdullah Avcı: Zirvede bitirmek önemliydi
Sosyal medyadan duyurdu
Efsane sporcu emekliliğini açıkladı
Ana Ivanovic emekliliğini açıkladı
4'te 4 yaptılar
Başakşehir liderliğe abone oldu
Göztepe 0-2 Başakşehir / Maç özeti
Basın mensuplarına konuştu
Hamzaoğlu gerçekleri söyledi
Hamza Hamzaoğlu: Şartlarımız gerçeklerimiz ortada
Opta verilerine göre...
İlk yarıda Süper Lig'in en kötü 11'i
Opta verilerine göre Süper Lig'in en kötü 11'i
15 Ocak 2017
BURSASPOR
vs
TRABZONSPOR
2 sa.
Barcelona'nın yeni hocasını buldu
TÜMÜNÜ GÖR
SIRATAKIM
GPPUAN
1 Medipol Başakşehir
16 36
2 Beşiktaş
16 35
3 Galatasaray
16 33
4 Fenerbahçe
16 31
5 Bursaspor
16 27
6 Osmanlıspor FK
16 26
TÜMÜNÜ GÖR
2 sa.
Atiba topu vermedi!
Atiba topu vermedi!
2 sa.
İstikrarın adı: Muslera
İstikrarın adı: Muslera
2 sa.
Düşünceli Dick Advocaat
Düşünceli Dick Advocaat
1 sa.
Günün spor ekranı
Günün spor ekranı
7 sa.
Akhisar'a Ümraniye çelmesi
Akhisar Belediyespor 0-1 Ümraniyespor / Maç özeti
8 sa.
Adana Demirspor 76. yaşını kutladı
Adana Demirspor 76. yaşını kutladı
10 sa.
Bursaspor'un stat hakları 29 yıla çıkarıldı
Bursaspor'un stat hakları 29 yıla çıkarıldı
11 sa.
Kasımpaşa tura göz kırptı
İnegölspor 1-3 Kasımpaşa / Maç özeti
Barcelona'nın yeni hocasını buldu
Okan Buruk: Çok iyi rakibe karşı oynadık
Aykut Kocaman: Mutlak kazanmak istiyorduk
'Muharrem Usta Trabzonsporluları oyalama peşinde'
Depay için Roma da devreye girdi
2 sa.
Sözeri: Oyuncularımı tebrik ediyorum
Erkan Sözeri: Oyuncularımı tebrik ediyorum
2 sa.
Kafkas: Mücadeleci bir maç oldu
Tolunay Kafkas: Mücadeleci bir maç oldu
2 sa.
Eren'e doğum günü kutlaması
Yeni Malatyaspor'da Eren'e doğum günü kutlaması
2 sa.
Tankut: 3 veya 4 transfer yapacağız
Ferudun Tankut: 3 veya 4 transfer yapacağız
3 sa.
Trabzonspor'dan taraftara mesaj
Trabzonspor'dan taraftara mesaj
4 sa.
Yasin Palaz: Bana gelen bir teklif yok
Yasin Palaz: Bana gelen bir teklif yok
5 sa.
Ante Zizic kontrolden geçti
Ante Zizic kontrolden geçti
9 sa.
Josef'in yeni imajı! Milli piyango bileti aldı...
Josef de Souza'nın yeni imajı! Milli piyango bileti aldı...