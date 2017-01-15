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Messi'ye gönderme
Ödülü aldı, Messi'ye gönderme yaptı!
FIFA 2016 en iyi oyuncu ödülü Cristiano Ronaldo'nun
9'u Barcelona ve Real Madrid'den
2016'nın en iyi 11'i belli oldu
2016'nın en iyi 11'i belli oldu
Bir tek Bruma ayakta kaldı
G.Saray Arabistan'da şoke etti!
Galatasaray Arabistan’da kayıp
Geri dönmek istiyor
Beşiktaş'ta çok sürpriz bir transfer gelişmesi!
Beşiktaş’tan Ersan Gülüm için transfer hamlesi
İnanılmaz bir gol
2016 Puskas ödülü Faiz Subri'ye
2016 Puskas ödülü Faiz Subri'ye
Çılgın teklif
Kjaer'e dünya devinen çılgın teklif!
Chelsea Simon Kjaer için kesenin ağzını açıyor
Ronaldo sevgilisi ve oğluyla geldi
2016 FIFA ödül töreninden çok özel kareler
2016 FIFA ödül töreninden çok özel kareler
Sağlık kontrolünden geçti
Garry Rodrigues sarı kırmızılı formayı giydi
Garry Rodrigues sarı kırmızılı formayı giydi
İmzalar atıldı
Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor'da
Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor'da
Yönetim harekete geçti
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici hamlesi
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici hamlesi
Rakiplerinin gerisinde kaldı
Galatasaray Odeabank kan kaybediyor
Galatasaray Odeabank kan kaybediyor
Sportif direktör olacak
Fatih Tekke yuvaya döndü
Fatih Tekke yuvaya döndü
'Necid'i göndermek istiyoruz'
Hamza Hamzaoğlu 3 transferi açıkladı
Hamza Hamzaoğlu 3 transferi açıkladı
Geleceği hakkında konuştu
Mesut Özil sözleşme yenileyecek mi?
Mesut Özil Arsenal ile sözleşme yenileyecek mi?
'Kulübün çıkarları doğrultusunda hareket edeceğim'
Mehmet Ekici'den Muharrem Usta'ya mesaj
Mehmet Ekici'den Muharrem Usta'ya mesaj
15 Ocak 2017 13:30
KASIMPAŞA
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
4 dk.
Franck Ribery Nuri Şahin'e meydan okudu
TÜMÜNÜ GÖR
SIRATAKIM
GPPUAN
1 Medipol Başakşehir
16 36
2 Beşiktaş
16 35
3 Galatasaray
16 33
4 Fenerbahçe
16 31
5 Bursaspor
16 27
6 Osmanlıspor FK
16 26
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2 sa.
Konyaspor Fofana'ya imza attırdı
Konyaspor Fofana'ya imza attırdı
20 dk.
Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçının saati değişti
Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçının saati değişti
32 dk.
Konyaspor kampı bitirdi
Konyaspor kampı bitirdi
3 sa.
Batuhan Altıntaş: Kalmak isterim
Batuhan Altıntaş: Kalmak isterim
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Trabzonspor'da ikinci yarı mesaisi
3 sa.
Ferhat Öztorun: Bütün sistem şu ana kadar çok güzel işliyor
Ferhat Öztorun: Bütün sistem şu ana kadar çok güzel işliyor
4 sa.
Zirvedekiler ikinci yarıya iyi başlıyor
Zirvedekiler ikinci yarıya iyi başlıyor
3 sa.
Pınar Karşıyaka zirve aşkına
Pınar Karşıyaka zirve aşkına
Dakar Rallisi'nde ilk hafta geride kaldı
Balıkesirspor FIFA'ya gidiyor
Batalla kanlar içinde antrenmanı yarıda bıraktı
Ovacık'ın Umut'u hedef büyüttü
Dünya Kupası'nın kaderi yarın belli oluyor
2 sa.
Rıdvan Şimşek Sivasspor'da
Sivasspor Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı
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Gaziantep Muhammet Demir'i duyurdu
Gaziantepspor Muhammet Demir’i duyurdu
1 sa.
Karabükspor'a kötü haber
Oleksandr Rybka'dan Karabükspor'a kötü haber
1 sa.
Karşıyakalı Mustafa ve Abdülhamit'e kanca
Karşıyakalı Mustafa ve Abdülhamit'e kanca
1 sa.
Eneramo'nun bileti kesildi
Eneramo'nun bileti kesildi
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Ozan Evrim Özenç'in burnu kırıldı
Antalyaspor'da Ozan Evrim Özenç'in burnu kırıldı
31 dk.
Ahmet Yazar Dardanelspor’da
Ahmet Yazar Dardanelspor’da
1 sa.
Mersin İdman Yurdu tarihinin en kötü ilk yarısını geçirdi
Mersin İdman Yurdu tarihinin en kötü ilk yarısını geçirdi