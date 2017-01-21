Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Flaş ayrılık
Bursaspor Hamzaoğlu'nun görevine son verdi!
Son dakika haberi: Bursaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
6 maçlik seri bitti
Aslan Karabük'te av oldu
Kardemir Karabükspor 2-1 Galatasaray / Maç özeti
Bıçak gibi sözler
G.Saray'dan Çakır'a zehir zemberek sözler!
Levent Nazifoğlu: Cüneyt Çakır'a artık kimse güvenmiyor
Beşiktaş'ı aradılar
Porto Aboubakar'ı geri istiyor
Porto Aboubakar'ı geri istiyor
Penaltı kararına eleştiri
Riekerink: En azından 1 puanı hak ettik
Riekerink: En azından 1 puanı hak ettik
Maç yönetmiyor, idare ediyor
Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır'ı yerden yere vurdu
Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'a: Artık maç yönetmiyor, idare ediyor
Galatasaray'dan kritik açıklama
Lukas Podolski gidiyor mu?
Lukas Podolski gidiyor mu? Galatasaray'dan kritik açıklama
'El olsaydı hakeme söylerdim'
Yasin gol pozisyonunda yaşananları anlattı
Yasin Öztekin gol pozisyonunda yaşananları anlattı
En çarpıcı yorum
'Türk hakemliği ve Cüneyt Çakır iflas ettiler'
‘Türk hakemliği ve Cüneyt Çakır iflas ettiler’
Hırvat hocadan itiraf
Igor Tudor: Pozisyon penaltı değil
Igor Tudor: Pozisyon penaltı değil
4 farklı kamera açısından...
Karabük'te çok ilginç anlar! Çakır ve Yasin...
Cüneyt Çakır, Yasin Öztekin’e sordu; golü verdi!
Başakşehir ve F.Bahçe'nin ardından 3 puan...
Adanaspor'un süper formu devam ediyor
Bursaspor 0-1 Adanaspor / Maç Özeti
3 hafta sonra galibiyet geldi
Konyaspor kötü gidişe 'dur' dedi!
Atiker Konyaspor 2-1 Çaykur Rizespor / Maç özeti
İlhan Cavcav'ın durumu kritik
Durumu ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
İlhan Cavcav’ın durumu kritik
Yıkımlar tamamlandı
Eski stat ‘Atatürk Meydanı’ oluyor
Eski stat ‘Atatürk Meydanı’ oluyor
21 Ocak 2017 13:29
AKHİSAR BELEDİYESPOR
0 - 0
KAYSERİSPOR
MAÇ ÖZETİ
Az önce
18 yaşındaki kız Bruma'yı rezil etti
TÜMÜNÜ GÖR
SIRATAKIM
GPPUAN
1 Medipol Başakşehir
17 39
2 Beşiktaş
17 38
3 Galatasaray
18 36
4 Fenerbahçe
17 32
5 Atiker Konyaspor
18 27
6 Bursaspor
18 27
TÜMÜNÜ GÖR
Az önce
Tottenham'dan müthiş dönüş
Manchester City 2-2 Tottenham / Maç özeti
Az önce
Karabükspor-Galatasaray maçından kareler
Karabükspor-Galatasaray maçından kareler
2 sa.
Real Madrid'in 3 puanı Sergio Ramos'tan
Real Madrid'in 3 puanı Sergio Ramos'tan
1 sa.
Giresunspor, Özgür Can ile güldü
Giresunspor, Özgür Can ile güldü
3 sa.
Wolfsburg Mario Gomez'e duacı
Wolfsburg Mario Gomez'e duacı
2 sa.
Aziz Yıldırım sahaya indi
Aziz Yıldırım sahaya indi
2 sa.
Elazığspor, Rafa Lopes ile anlaştı
Elazığspor, Rafa Lopes ile anlaştı
3 sa.
'10 numaraya can ve kalp dedik'
Hikmet Karaman: 10 numaraya can ve kalp dedik
Volkan Demirel’den taraftara mesaj…
Igor Tudor: Pozisyon penaltı değil
Adanaspor'un süper formu devam ediyor
Eski stat ‘Atatürk Meydanı’ oluyor
O maçta deplasman yasağı kaldırıldı
3 sa.
Fenerbahçe ilk yarıyı lider tamamladı
Fenerbahçe ilk yarıyı lider tamamladı
4 sa.
Liverpool, Swansea'ya boyun eğdi!
Liverpool, Swansea'ya boyun eğdi!
6 sa.
Yeni Malatya maç fazlasıyla zirvede
Yeni Malatyaspor 2-1 Mersin İdmanyurdu / Maç özeti
4 sa.
Eskişehirspor liderliği sevdi
Eskişehirspor liderliği sevdi
6 sa.
VakıfBank set vermedi
VakıfBank 3-0 Galatasaray / Maç özeti
11 sa.
Çalımbay'dan Salih Dursun'a görev
Rıza Çalımbay'dan Salih Dursun'a görev
6 sa.
Gol düellosunun galibi yok
Elazığspor 2-2 Manisaspor / Maç özeti
7 sa.
Castillo'dan kolbastı şov
Castillo'dan kolbastı şov