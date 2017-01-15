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15 Ocak 2017 13:31
KASIMPAŞA
3 - 0
GENÇLERBİRLİĞİ
MAÇ ÖZETİ
2 sa.
Trabzonspor Şenol Güneş Stadı'nı maç başı kiralayacak
TÜMÜNÜ GÖR
SIRATAKIM
GPPUAN
1 Medipol Başakşehir
17 39
2 Galatasaray
17 36
3 Beşiktaş
16 35
4 Fenerbahçe
17 32
5 Bursaspor
17 27
6 Osmanlıspor FK
16 26
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