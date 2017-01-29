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Esefle kınıyoruz
Galatasaray Melih Mahmutoğlu'nu kınadı
Galatasaray Melih Mahmutoğlu'nu kınadı
Dinlendirildi
MHK'dan flaş Cüneyt Çakır kararı!
MHK'dan Cüneyt Çakır kararı!
Maça 1 saat kala ulaşabilecekler
Beşiktaş uçağı Kayseri'ye inemedi
Beşiktaş uçağı Kayseri’ye inemedi
Flaş... Flaş... Flaş...
Fatih Terim Galatasaray’a geri dönüyor!
Fatih Terim Galatasaray’a geri dönüyor!
Yeni sezona Igor Tudor
Hırvat teknik adamla söz kesildi…
Hırvat teknik adamla söz kesildi…
İşte Muhtemel 11'ler
Kartal'ın derbi öncesi Kayseri'de formalite maçı
Kayserispor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Olay iddia
Ver Chedjou'yu al Ekici'yi
Ver Chedjou'yu al Ekici'yi
Transferde sona doğru
Galatasaray Pato'yu 'KAP'ıyor
Galatasaray Pato'yu 'KAP'ıyor
Önemli açıklamalar...
Rıza Çalımbay: Eto'o konusu kapandı
Rıza Çalımbay: Eto'o konusu kapandı
Başakşehir'in çok iyi işler yaptığını söyledi
Daum: Benim için Aziz Yıldırım efsane
Daum: Benim için Aziz Yıldırım efsane
Kiralamak için harekete geçildi
Fenerbahçe'de son aday Guarin
Fenerbahçe'de son aday Guarin
Menajeri açıkladı
Galatasaray'dan Jordan Ferri'ye teklif
Galatasaray'dan Jordan Ferri'ye teklif
Fenerbahçe son saate kadar bekleyecek
Mehmet Ekici transferinde önemli gelişme
Mehmet Ekici transferinde önemli gelişme
18 kişilik kadroda olacak
Tolga Ciğerci geri dönüyor
Tolga Ciğerci geri dönüyor
Son kararı yönetim verecek
Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibi teklif yaptı...
Yasin Öztekin’e 2.5 milyon Euro
29 Ocak 2017 19:00
KAYSERİSPOR
vs
FENERBAHÇE
1 sa.
Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri
TÜMÜNÜ GÖR
SIRATAKIM
GPPUAN
1 Beşiktaş
18 41
2 Medipol Başakşehir
18 39
3 Galatasaray
18 36
4 Fenerbahçe
18 35
5 Antalyaspor
18 28
6 Atiker Konyaspor
18 27
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Efes Moskova deplasmanında
Anadolu Efes Moskova deplasmanında
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Fenerbahçe’den Mehmet Ekici için son rakam 2 milyon Euro
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Daniel Caligiuri Schalke'de
Euroleague’de MVP Ioannis Bourousis
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Beşiktaş'ta Demba Ba cepte ama...
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Rıza Çalımbay'dan oyuncularına uyarı
1 sa.
Kayserispor'un yeni başkanı Erol Bedir
Kayserispor'un yeni başkanı Erol Bedir
21 sa.
Özat: Belki transfer yapabiliriz
Ümit Özat: Belki transfer yapabiliriz
22 sa.
Suat Kaya: Lige döndük
Suat Kaya: Lige döndük
19 sa.
Usain Bolt'a şok! Bir altın madalyası gitti...
Usain Bolt altın madalyasını geri verecek
22 sa.
G.Saray Akhisar hazırlıklarına başladı
Galatasaray Akhisar hazırlıklarına başladı
23 sa.
Prosinecki'ye Azerbaycan'dan izin çıkmadı
Prosinecki'ye Azerbaycan'dan izin çıkmadı