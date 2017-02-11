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İngiltere Premier Lig
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Ziraat Türkiye Kupası
Alt ligler
Milli Takımlar
Dünyadan Futbol
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
YAZARLAR
GALERİ
AMK TV
MAÇ ODASI
Puan Durumu
Fikstür
İddaa
Canlı Maçlar
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11 Şubat 2017 19:00
BURSASPOR
vs
FENERBAHÇE
14 sa.
Yeter! Artık söz taraftarın
CORTULUA TULUA
0 - 3
DEPORTİVO PASTO
04 ŞU
CMT
69′
PUEBLA
- : -
ATLAS
04 ŞU
CMT
04:30
VERACRUZ
- : -
CHİAPAS FC
04 ŞU
CMT
06:30
HONKA
- : -
HIFK HELSİNKİ
04 ŞU
CMT
14:00
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- : -
SİVASSPOR
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