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TFF 1. Lig
İngiltere Premier Lig
İspanya La Liga
Almanya Bundesliga
Ziraat Türkiye Kupası
Alt ligler
Milli Takımlar
Dünyadan Futbol
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
YAZARLAR
GALERİ
AMK TV
MAÇ ODASI
Puan Durumu
Fikstür
İddaa
Canlı Maçlar
Maç Odası
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12 Şubat 2017 19:00
GALATASARAY
vs
KAYSERİSPOR
13 sa.
Ocak ayının en pahalı 10 transferi
CA BASTİA
2 - 0
NANCY
01 ŞU
ÇAR
Maç Sonu
AUXERRE
3 - 0
SAİNT-ETİENNE
01 ŞU
ÇAR
Uzatma Sonu
ANGERS
3 - 1
CAEN
01 ŞU
ÇAR
Maç Sonu
AEK ATİNA
6 - 0
LEVADİAKOS
01 ŞU
ÇAR
Maç Sonu
AE LARİSSA
0 - 2
PAOK
01 ŞU
ÇAR
Maç Sonu
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TAKIM
GP
PUAN
1
Beşiktaş
19
44
2
Medipol Başakşehir
19
42
3
Galatasaray
19
39
4
Fenerbahçe
19
35
5
Antalyaspor
19
31
6
Osmanlıspor FK
19
27
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