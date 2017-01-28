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28 Ocak 2017 19:04
GALATASARAY
6 - 0
AKHİSAR BELEDİYESPOR
MAÇ ÖZETİ
7 sa.
Avustralya Açık’ta zafer Federer’in
TÜMÜNÜ GÖR
SIRATAKIM
GPPUAN
1 Medipol Başakşehir
19 42
2 Beşiktaş
18 41
3 Galatasaray
19 39
4 Fenerbahçe
19 35
5 Antalyaspor
19 31
6 Atiker Konyaspor
18 27
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