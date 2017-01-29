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FUTBOL
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TFF 1. Lig
İngiltere Premier Lig
İspanya La Liga
Almanya Bundesliga
Ziraat Türkiye Kupası
Alt ligler
Milli Takımlar
Dünyadan Futbol
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
YAZARLAR
GALERİ
AMK TV
MAÇ ODASI
Puan Durumu
Fikstür
İddaa
Canlı Maçlar
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29 Ocak 2017 19:00
KAYSERİSPOR
vs
FENERBAHÇE
1 sa.
Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri
YENİ AMASYASPOR
3 - 2
GÖZTEPE
26 OCA
PER
Maç Sonu
MELBOURNE VİCTORY
1 - 2
SYDNEY
26 OCA
PER
Maç Sonu
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
0 - 0
BOLUSPOR
26 OCA
PER
38′
ŞANLIURFASPOR
0 - 0
GAZİANTEPSPOR
26 OCA
PER
33′
TRABZONSPOR
- : -
ATİKER KONYASPOR
26 OCA
PER
16:00
TÜMÜNÜ GÖR
SIRA
TAKIM
GP
PUAN
1
Beşiktaş
18
41
2
Medipol Başakşehir
18
39
3
Galatasaray
18
36
4
Fenerbahçe
18
35
5
Antalyaspor
18
28
6
Atiker Konyaspor
18
27
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