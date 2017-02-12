Reklamsız Sözcü
Giriş Yap
Satın Al
Hayat
FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
İngiltere Premier Lig
İspanya La Liga
Almanya Bundesliga
Ziraat Türkiye Kupası
Alt ligler
Milli Takımlar
Dünyadan Futbol
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
YAZARLAR
GALERİ
AMK TV
MAÇ ODASI
Puan Durumu
Fikstür
İddaa
Canlı Maçlar
Maç Odası
FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
İngiltere Premier Lig
İspanya La Liga
Almanya Bundesliga
Ziraat Türkiye Kupası
Alt ligler
Milli Takımlar
Dünyadan Futbol
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
YAZARLAR
GALERİ
AMK TV
MAÇ ODASI
Puan Durumu
Fikstür
İddaa
Canlı Maçlar
Maç Odası
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Reklamsız Sözcü
Giriş Yap
Satın Al
Beşiktaş Arena'da ilk kez yenildi
Olaylı derbide tur biletini kapan Fenerbahçe
Kulüp doktorlar müdahale etti
Maç esnasında Hasan Çetinkaya’nın kafası yarıldı
'Süt kupası sonuçta'
Fikret Orman'dan çok konuşulacak açıklama
Volkan maç sonunda konuştu
'Ne ayılığımız kalıyor ne başka şey'
'Onun tapelerde neleri var onları konuşmak lazım'
Güneş'ten F.Bahçeli yöneticiye sert cevap!
'Entrikalarla...'
Çebi'den Fenerbahçe'ye sert gönderme
Maç sonu açıklamalar
Kjaer, Şenol Güneş ile arasında geçenleri anlattı
Hollandalı hoca maçı yorumladı
'Bu iş bu şekildedir her zaman'
Maçta büyük gerilim
Derbide kırmızı çıktı! İki futbolcu kapıştı…
Oğuzhan'ın yanına gitti
Van Persie'den olay gol sevinci
Gerilimli anları anlattı
Van Persie: Pozisyon benim için kırmızı karttı
Kırmızı kart sonrasında...
Dusko Tosic'i zor sakinleştirdiler!
Tünel girişinde
Volkan ilk yarı sonunda kavga etti
Dil çıkardı
Van Persie’den Beşiktaş taraftarına şok hareket
Van Persie ve Oğuzhan...
Vodafone Arena’da saha karıştı
12 Şubat 2017 13:30
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
ÇAYKUR RİZESPOR
1 sa.
Tosic'in eşi Jelena'dan Van Persie'ye küfür
JUVENTUS
1 - 0
INTER
05 ŞU
PAZ
Maç Sonu
SAİNT-ETİENNE
2 - 0
LYON
05 ŞU
PAZ
Maç Sonu
ENVİGADO
2 - 0
DEPORTİVO CALİ
05 ŞU
PAZ
Maç Sonu
ATLETİCO HUİLA
1 - 1
PATRİOTAS BOYACA
05 ŞU
PAZ
Maç Sonu
BELENENSES
0 - 0
TONDELA
05 ŞU
PAZ
90′
TÜMÜNÜ GÖR
SIRA
TAKIM
GP
PUAN
1
Beşiktaş
19
44
2
Medipol Başakşehir
19
42
3
Galatasaray
19
39
4
Fenerbahçe
19
35
5
Antalyaspor
19
31
6
Osmanlıspor FK
19
27
TÜMÜNÜ GÖR
Az önce
Tosic'ten özür, RvP'ye eleştiri!
Az önce
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden kareler
1 sa.
Beşiktaş 18 maç sonra kaybetti
Az önce
Vincent Aboubakar Kamerun'a kupayı getirdi
Az önce
Kocaman: Maç zor geçti
4 sa.
Kemal Özdeş: Hedefimiz yarı final
5 sa.
Kastamonu'dan Osmangazi'ye fark!
5 sa.
Manchester City son dakikada
Kartal, yenilgi sonrası tekrar sahaya döndü
Oğuzhan'dan Van Persie'ye üstü kapalı gönderme
Dusko Tosic'i zor sakinleştirdiler!
Vodafone Arena'da saha karıştı
Kötü gidişata tepki gösteren taraftarlara polis müdahalesi
5 sa.
F.Bahçe'den farklı galibiyet
4 sa.
Fenerbahçe taraftarları ile polis arasında arbede
3 sa.
Atiker Konyaspor zor da olsa turu geçti
5 sa.
Türk tenisçiler tur atladı
5 sa.
Antalya hazırlık maçında kazandı
5 sa.
Yeni Malatyaspor'dan kötü prova
5 sa.
Bursaspor set vermedi
6 sa.
Cimbom'da Kayserispor mesaisi
GALATASARAY
FENERBAHÇE
BEŞİKTAŞ
TRABZONSPOR
BURSASPOR