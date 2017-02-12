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Beşiktaş Arena'da ilk kez yenildi
Olaylı derbide tur biletini kapan Fenerbahçe
Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe / Maç Özeti
Kulüp doktorlar müdahale etti
Maç esnasında Hasan Çetinkaya’nın kafası yarıldı
Maç esnasında Hasan Çetinkaya’nın kafası yarıldı
'Süt kupası sonuçta'
Fikret Orman'dan çok konuşulacak açıklama
Fikret Orman'dan çok konuşulacak açıklama
Volkan maç sonunda konuştu
'Ne ayılığımız kalıyor ne başka şey'
Volkan Demirel: Ne ayılığımız kalıyor ne başka şey
'Onun tapelerde neleri var onları konuşmak lazım'
Güneş'ten F.Bahçeli yöneticiye sert cevap!
Şenol Güneş: Rakibi tebrik etmek bile doğru değil şu anda
'Entrikalarla...'
Çebi'den Fenerbahçe'ye sert gönderme
Ahmet Nur Çebi’den Fenerbahçe’ye sert gönderme
Maç sonu açıklamalar
Kjaer, Şenol Güneş ile arasında geçenleri anlattı
Kjaer, Şenol Güneş ile arasında geçenleri anlattı
Hollandalı hoca maçı yorumladı
'Bu iş bu şekildedir her zaman'
Dick Advocaat: Bu iş bu şekildedir her zaman
Maçta büyük gerilim
Derbide kırmızı çıktı! İki futbolcu kapıştı…
Derbide kırmızı çıktı! İki futbolcu kapıştı…
Oğuzhan'ın yanına gitti
Van Persie'den olay gol sevinci
Van Persie’den olay gol sevinci
Gerilimli anları anlattı
Van Persie: Pozisyon benim için kırmızı karttı
Van Persie: Pozisyon benim için kırmızı karttı
Kırmızı kart sonrasında...
Dusko Tosic'i zor sakinleştirdiler!
Dusko Tosic'i zor sakinleştirdiler!
Tünel girişinde
Volkan ilk yarı sonunda kavga etti
Volkan Demirel ilk yarı sonunda kavga etti
Dil çıkardı
Van Persie’den Beşiktaş taraftarına şok hareket
Van Persie’den Beşiktaş taraftarına şok hareket
Van Persie ve Oğuzhan...
Vodafone Arena’da saha karıştı
Vodafone Arena’da saha karıştı
12 Şubat 2017 13:30
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
ÇAYKUR RİZESPOR
1 sa.
Tosic'in eşi Jelena'dan Van Persie'ye küfür
TÜMÜNÜ GÖR
SIRATAKIM
GPPUAN
1 Beşiktaş
19 44
2 Medipol Başakşehir
19 42
3 Galatasaray
19 39
4 Fenerbahçe
19 35
5 Antalyaspor
19 31
6 Osmanlıspor FK
19 27
TÜMÜNÜ GÖR
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Tosic'ten özür, RvP'ye eleştiri!
Dusko Tosic, Beşiktaş camiasından özür diledi
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden kareler
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden kareler
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Beşiktaş 18 maç sonra kaybetti
Beşiktaş 18 maç sonra kaybetti
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Vincent Aboubakar Kamerun'a kupayı getirdi
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Kocaman: Maç zor geçti
Aykut Kocaman: Maç zor geçti
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Kemal Özdeş: Hedefimiz yarı final
Kemal Özdeş: Hedefimiz yarı final
5 sa.
Kastamonu'dan Osmangazi'ye fark!
Kastamonu'dan Osmangazi'ye fark!
5 sa.
Manchester City son dakikada
Manchester City son dakikada
Kartal, yenilgi sonrası tekrar sahaya döndü
Oğuzhan'dan Van Persie'ye üstü kapalı gönderme
Dusko Tosic'i zor sakinleştirdiler!
Vodafone Arena'da saha karıştı
Kötü gidişata tepki gösteren taraftarlara polis müdahalesi
5 sa.
F.Bahçe'den farklı galibiyet
Fenerbahçe 106 – 63 Canik Belediye / Maç özeti
4 sa.
Fenerbahçe taraftarları ile polis arasında arbede
Fenerbahçe taraftarları ile polis arasında arbede
3 sa.
Atiker Konyaspor zor da olsa turu geçti
Atiker Konyaspor zor da olsa turu geçti
5 sa.
Türk tenisçiler tur atladı
Türk tenisçiler tur atladı
5 sa.
Antalya hazırlık maçında kazandı
Antalyaspor hazırlık maçında kazandı
5 sa.
Yeni Malatyaspor'dan kötü prova
Yeni Malatyaspor'dan kötü prova
5 sa.
Bursaspor set vermedi
Bursaspor set vermedi
6 sa.
Cimbom'da Kayserispor mesaisi
Cimbom'da Kayserispor mesaisi