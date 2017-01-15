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FUTBOL
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TFF 1. Lig
İngiltere Premier Lig
İspanya La Liga
Almanya Bundesliga
Ziraat Türkiye Kupası
Alt ligler
Milli Takımlar
Dünyadan Futbol
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
YAZARLAR
GALERİ
AMK TV
MAÇ ODASI
Puan Durumu
Fikstür
İddaa
Canlı Maçlar
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15 Ocak 2017 13:30
KASIMPAŞA
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
4 dk.
Franck Ribery Nuri Şahin'e meydan okudu
PANATHİNAİKOS
1 - 0
KERKYRA
09 OCA
PZT
Maç Sonu
OSASUNA
1 - 1
VALENCİA
09 OCA
PZT
37′
CAMBRİDGE UNİTED
1 - 0
LEEDS UNİTED
09 OCA
PZT
36′
MOREİRENSE
0 - 0
BELENENSES
09 OCA
PZT
21′
TÜMÜNÜ GÖR
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PUAN
1
Medipol Başakşehir
16
36
2
Beşiktaş
16
35
3
Galatasaray
16
33
4
Fenerbahçe
16
31
5
Bursaspor
16
27
6
Osmanlıspor FK
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2 sa.
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