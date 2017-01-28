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Alt ligler
Milli Takımlar
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Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
YAZARLAR
GALERİ
AMK TV
MAÇ ODASI
Puan Durumu
Fikstür
İddaa
Canlı Maçlar
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PUAN
1
Medipol Başakşehir
19
42
2
Beşiktaş
18
41
3
Galatasaray
19
39
4
Fenerbahçe
19
35
5
Antalyaspor
19
31
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Atiker Konyaspor
18
27
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