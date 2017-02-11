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11 Şubat 2017 19:00
BURSASPOR
vs
FENERBAHÇE
14 sa.
Yeter! Artık söz taraftarın
TÜMÜNÜ GÖR
SIRATAKIM
GPPUAN
1 Beşiktaş
19 44
2 Medipol Başakşehir
19 42
3 Galatasaray
19 39
4 Fenerbahçe
19 35
5 Antalyaspor
19 31
6 Osmanlıspor FK
19 27
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