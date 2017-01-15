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FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
İngiltere Premier Lig
İspanya La Liga
Almanya Bundesliga
Ziraat Türkiye Kupası
Alt ligler
Milli Takımlar
Dünyadan Futbol
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
YAZARLAR
GALERİ
AMK TV
MAÇ ODASI
Puan Durumu
Fikstür
İddaa
Canlı Maçlar
Maç Odası
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Ankara'da zorlu maçın kadroları belli oldu! Babel...
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'En az 10 milyon Euro eder'
Garry Rodrigues pişman etti!
15 Ocak 2017 13:31
KASIMPAŞA
3 - 0
GENÇLERBİRLİĞİ
MAÇ ÖZETİ
2 sa.
Trabzonspor Şenol Güneş Stadı'nı maç başı kiralayacak
GİRESUNSPOR
0 - 0
BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR
16 OCA
PZT
12′
OSMANLISPOR FK
- : -
BEŞİKTAŞ
16 OCA
PZT
19:00
FİLDİŞİ SAHİLİ
- : -
TOGO
16 OCA
PZT
19:00
JONG UTRECHT
- : -
NAC BREDA
16 OCA
PZT
22:00
D.KONGO CUMHURİYETİ
- : -
FAS
16 OCA
PZT
22:00
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PUAN
1
Medipol Başakşehir
17
39
2
Galatasaray
17
36
3
Beşiktaş
16
35
4
Fenerbahçe
17
32
5
Bursaspor
17
27
6
Osmanlıspor FK
16
26
TÜMÜNÜ GÖR
2 sa.
Milliler, Kosova'yı farklı mağlup etti
1 sa.
Galatasaray kafilesi Elazığ’da
22 dk.
Fenerbahçe'den örnekli savunma
1 sa.
Yasin Öztekin kadroda
1 sa.
Antalyaspor'a baba primi
3 sa.
Bursaspor Stancu transferi için Ankara’ya gidiyor
3 sa.
Antalyaspor Avrupa'yı düşünmüyor
7 sa.
Fenerbahçe geç uyandı
Fenerbahçe'ye hayır, Çin'e evet!..
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İspanya Arda Turan'ı konuşuyor: Futbolu bıraktı
Sabri Sarıoğlu varsa sorun yok
M’billa gol orucunu bozdu
2 sa.
Dialiba ve Murat Akça'dan kötü haber
2 sa.
Karabükspor'da Galatasaray mesaisi
2 sa.
Elazığspor Galatasaray'a hazır
2 sa.
Mehmet Sak şampiyonluğa inanıyor
1 sa.
Tankut'tan Aziz Yıldırım'a destek
1 sa.
Çağla Büyükakçay korta çıkıyor
1 sa.
Sedat Sözlü başkanlığı bırakıyor
53 dk.
Fikret Orman’dan İçişleri Bakanı Soylu’ya ziyaret
GALATASARAY
FENERBAHÇE
BEŞİKTAŞ
TRABZONSPOR
BURSASPOR