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FUTBOL
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TFF 1. Lig
İngiltere Premier Lig
İspanya La Liga
Almanya Bundesliga
Ziraat Türkiye Kupası
Alt ligler
Milli Takımlar
Dünyadan Futbol
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
YAZARLAR
GALERİ
AMK TV
MAÇ ODASI
Puan Durumu
Fikstür
İddaa
Canlı Maçlar
Maç Odası
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'Bunun adı şaibedir...'
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3 kırmızı kart çıktı
5 gollü maçta kazanan Tuzlaspor
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Beşiktaş – Halkbank maçında skandal yaşandı
Salih Dursun ile anlaştılar
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Galibiyeti değerlendirdi
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Efsane sporcu emekliliğini açıkladı
4'te 4 yaptılar
Başakşehir liderliğe abone oldu
Basın mensuplarına konuştu
Hamzaoğlu gerçekleri söyledi
Opta verilerine göre...
İlk yarıda Süper Lig'in en kötü 11'i
15 Ocak 2017
BURSASPOR
vs
TRABZONSPOR
2 sa.
Barcelona'nın yeni hocasını buldu
YOKOHAMA F. MARİNOS
0 - 2
KASHİMA ANTLERS
29 ARA
PER
Maç Sonu
OMİYA ARDİJA
0 - 0
KAWASAKİ FRONTALE
29 ARA
PER
11′
GENÇLERBİRLİĞİ
- : -
AMED SPORTİF
29 ARA
PER
14:30
ŞANLIURFASPOR
- : -
OSMANLISPOR FK
29 ARA
PER
16:00
BURSASPOR
- : -
AYDINSPOR 1923
29 ARA
PER
16:30
TÜMÜNÜ GÖR
SIRA
TAKIM
GP
PUAN
1
Medipol Başakşehir
16
36
2
Beşiktaş
16
35
3
Galatasaray
16
33
4
Fenerbahçe
16
31
5
Bursaspor
16
27
6
Osmanlıspor FK
16
26
TÜMÜNÜ GÖR
2 sa.
Atiba topu vermedi!
2 sa.
İstikrarın adı: Muslera
2 sa.
Düşünceli Dick Advocaat
1 sa.
Günün spor ekranı
7 sa.
Akhisar'a Ümraniye çelmesi
8 sa.
Adana Demirspor 76. yaşını kutladı
10 sa.
Bursaspor'un stat hakları 29 yıla çıkarıldı
11 sa.
Kasımpaşa tura göz kırptı
Barcelona'nın yeni hocasını buldu
Okan Buruk: Çok iyi rakibe karşı oynadık
Aykut Kocaman: Mutlak kazanmak istiyorduk
'Muharrem Usta Trabzonsporluları oyalama peşinde'
Depay için Roma da devreye girdi
2 sa.
Sözeri: Oyuncularımı tebrik ediyorum
2 sa.
Kafkas: Mücadeleci bir maç oldu
2 sa.
Eren'e doğum günü kutlaması
2 sa.
Tankut: 3 veya 4 transfer yapacağız
3 sa.
Trabzonspor'dan taraftara mesaj
4 sa.
Yasin Palaz: Bana gelen bir teklif yok
5 sa.
Ante Zizic kontrolden geçti
9 sa.
Josef'in yeni imajı! Milli piyango bileti aldı...
GALATASARAY
FENERBAHÇE
BEŞİKTAŞ
TRABZONSPOR
BURSASPOR