24Erzincanspor, Elazığspor’u 4’ledi!

Anagold 24Erzincanspor, Elazığspor'u 4-0 yenerek grupta 4 puana yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. haftasında Spor Toto 3. Lig 1. Gurup’ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi Elazığsporlu futbolcular, seremoniye ay yıldızlı tişörtle çıkarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada konuk ekibin atağında ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Zeynel'in dokunuşuyla top filelerle buluştu. 0-1

31. dakikada 24Ercincanspor'un atağında, Elazığspor'lu futbolcunun eline değen top nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Oğuz, takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

45. dakikada Yunus'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer'in aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.

48. dakikada Zeynel'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Atilla'nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

61. dakikada sol kanattan Emre'nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Zeynel kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

66. dakikada Enes Batın'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Muhammed'in vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

80. dakikada Yasin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu önünde bulan Sefa, plase bir vuruşla golü kaydetti. 0-4

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Murat Temel

Elazığspor: Mirsat Budak, Mehmet Zeki Tunç, Ömer Yıldız, Yunus Gül, Enes Batın Kaplan, Ali Fırat Okur, Hakan Esa, Çağrı Ortakaya (Mesut Saray dk. 45), Muhammed Akyıldız, Onur Alsu, Ömer Kara

Anagold 24 Erzincanspor: Bilal Atmaca, Ahmet Kaan Ergün (Barış Şaffak dk. 82), Zeynel Alkan (Can Özgür dk. 79), Atilla Aybars Garhan (Enes Yılmaz dk. 70), Cevrail Serçek, Sefa Küpeli, Emre Özkurt, Yasin Dülger, Safa Yıldırım, Ömer Serbest, Oguz Küçük

Goller: Zeynel Alkan (dk. 14 ve 61), Oguz Küçük (dk. 31), Sefa Yıldırım (dk. 80) (24 Erzincanspor)

Sarı kart: Enes Yılmaz (Anagold 24 Erzincanspor)