Dört Rus kulübünün Türkiye kararı belli oldu

Ankara'da Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesinin yankıları sürerken, Rusya Ligi ekiplerinden Türkiye açıklaması geldi. Orenburg, Amkar ve Arsenal Tula Antalya'da kamp yapma planlarını değiştirmeyeceklerini açıklarken, Ufa çekimser bir tutum sergiledi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonrasında öldürülmesinin ardından gözler Antalya’da kamp yapacak olan Rus takımlarına çevrildi. Konu ile ilgili açıklama yapan dört kulüpten üçü, planlarında değişiklik yapmayı düşünmediklerini belirtirken, bir kulüp çekimser bir görüş bildirdi. Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar Antalya’da kamp yapmayı planlayan Rusya Premier Ligi ekipleri Orenburg, Amkar, Ufa ve Arsenal Tula, Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri konusunda resmi açıklamalarda bulundular.

Türk futbolundan Andrey Karlov için başsağlığı mesajlarıSilahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili Türk futbolundan da başsağlığı mesajları geldi.İlgili Haberi Oku

Orenburg Kulübü’nün basın bölümünden yapılan açıklamada, “Planlarımızı yerine getirmek istiyoruz. Durumu gözlemleyeceğiz. Büyükelçi’nin ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güvencesine bağlı olarak, eğer hükümetimiz sorun olmayacağını garanti ederse, o zaman iyi oluruz” ifadesini kullandı.

Amkar Kulübü Genel Direktörü Igor Rezvuhin de, “Herhangi bir bilgi almadık, o nedenle planlarımızda bir değişiklik yok. Hükümetin sözlerini bekleyelim, daha sonra karar veririz” diye konuştu.

Süper Lig`in yabancıları ve yerlileri Vodafone Arena`da gösteri maçı yapacak!Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaparak Vodafone Arena’da Spor Toto Süper Lig’in yıldızlarının maç yapacağını duyurdu. Takımlar yerli ve yabancı olarak ayrılacak.İlgili Haberi Oku

Arsenal Tula Başkanı Guram Ajo da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi ve “Planlarımızda bir değişiklik yok ve umut ediyoruz ki her şey iyi olacak” dedi.

UFA Kulübü ise konuya çekimser yaklaşarak, “Takımın Türkiye’ye gidip gitmeyeceğini henüz bilmiyoruz, hafta içinde belli olacak” diye görüş bildirdi.