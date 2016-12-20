Dört Rus kulübünün Türkiye kararı belli oldu

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonrasında öldürülmesinin ardından gözler Antalya’da kamp yapacak olan Rus takımlarına çevrildi. Konu ile ilgili açıklama yapan dört kulüpten üçü, planlarında değişiklik yapmayı düşünmediklerini belirtirken, bir kulüp çekimser bir görüş bildirdi. Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar Antalya’da kamp yapmayı planlayan Rusya Premier Ligi ekipleri Orenburg, Amkar, Ufa ve Arsenal Tula, Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri konusunda resmi açıklamalarda bulundular.
Orenburg Kulübü’nün basın bölümünden yapılan açıklamada, “Planlarımızı yerine getirmek istiyoruz. Durumu gözlemleyeceğiz. Büyükelçi’nin ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güvencesine bağlı olarak, eğer hükümetimiz sorun olmayacağını garanti ederse, o zaman iyi oluruz” ifadesini kullandı.
Amkar Kulübü Genel Direktörü Igor Rezvuhin de, “Herhangi bir bilgi almadık, o nedenle planlarımızda bir değişiklik yok. Hükümetin sözlerini bekleyelim, daha sonra karar veririz” diye konuştu.
Arsenal Tula Başkanı Guram Ajo da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi ve “Planlarımızda bir değişiklik yok ve umut ediyoruz ki her şey iyi olacak” dedi.
UFA Kulübü ise konuya çekimser yaklaşarak, “Takımın Türkiye’ye gidip gitmeyeceğini henüz bilmiyoruz, hafta içinde belli olacak” diye görüş bildirdi.