Akif Çağatay Kılıç Süper Lig başkanları ile buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig kulüp başkanları ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç arasında yapılan toplantıda, 2016 yılı değerlendirmesinin yanı sıra kulüplerin olimpik sporcu altyapısına yönelik çalışmaları ve amatör branşlara dair destekleme çalışmalarının ele alınacağı açıklandı. Toplantıda ayrıca, son dönemdeki terör saldırılarının ardından tribünlerde yaşanan birlik ve beraberlik ruhunun devamı için yapılması gereken çalışmaların da değerlendirileceği belirtildi.

Bakan Kılıç ve kulüp başkanları, toplantı sonrasında Şehitler Tepesi’ne yürüyerek 10 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da yaşanan terör saldırılarında şehit olanları anacak.