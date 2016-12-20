Altınordu’da kader haftası

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Ümraniyespor'la ilk yarının son maçına çıkacak Altınordu'da futbolcular, alınacak sonuca göre takımdaki kaderlerini de çizecek.

Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın 3’üncü haftadaki Bandırmaspor beraberliği sonrası transfer edilen futbolculara tepki gösterip, “2016 yılının son maçına kadar bu formayı adam gibi giyin, ara transferde hepiniz gidin. 2017 yılında bizi evlatlarımızla baş başa bırakın” demişti.

Altınordu, Ümraniyespor’un 5 haftalık galibiyet serisini sona erdirip 3 puan alması halinde, Play Off iddiasını sürdürmüş olacak. Alınacak kötü bir sonuçta ise Başkan Özkan’ın daha önce açıkladığı gibi, takımı tamamen altyapı patentli isimlere emanet etmesi bekleniyor. Kırmızı- lacivertlilerde sarı kart cezalası sol bek Yusuf Acer dışında eksik yok.