Adana ASKİ çıkışını sürdürmek istiyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana ASKİ Spor Kulübü'nün Başkanı Rahmi Pekar, MBK Doğuş Hastanesi maçıyla ligdeki yükselişlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Adana ASKİ Spor yükselişini sürdürmek istiyor… Pekar, 21 Aralık Çarşamba günü MBK Doğuş Hastanesi’ni konuk edeceklerini belirterek, “Geçen hafta Tosyalı Toyo Osmaniye takımını yendik. Hedeflerimiz arasında MBK Doğuş Hastanesi takımını yenmek de var. Ligdeki yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. Bunun için Adanalı basketbolseverleri çarşamba günü Menderes Spor Salonu'na davet ediyorum” dedi.

Adana ASKİ Spor ile MBK Doğuş Hastanesi arasındaki karşılaşma 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Menderes Spor Salonu'nda oynanacak.