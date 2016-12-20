Adana ASKİ çıkışını sürdürmek istiyor

Adana ASKİ Spor yükselişini sürdürmek istiyor… Pekar, 21 Aralık Çarşamba günü MBK Doğuş Hastanesi’ni konuk edeceklerini belirterek, “Geçen hafta Tosyalı Toyo Osmaniye takımını yendik. Hedeflerimiz arasında MBK Doğuş Hastanesi takımını yenmek de var. Ligdeki yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. Bunun için Adanalı basketbolseverleri çarşamba günü Menderes Spor Salonu'na davet ediyorum” dedi.
Adana ASKİ Spor ile MBK Doğuş Hastanesi arasındaki karşılaşma 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Menderes Spor Salonu'nda oynanacak.