Adanaspor, zorlu Başakşehir maçına hazırlanıyor

Kayserispor'u son dakikada golüyle 2-1 yenen Adanaspor'da lideri Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçın hazırlıkları başladı.

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, çabukluk ve yenileme çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözlendi. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan turuncu-beyazlılar, 1 saat 40 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleri yaparak noktaladı.

Öte yandan Kayserispor maçında sakatlanan ve antrenmana katılmayan Tevfik Altındağ'ın tedavisine başlandı.

Adanaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın saat 15.00’te Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.