Altay’a Alsancak Stadı müjdesi

İzmir'in köklü kulüplerinden olan Altay'ın Alsancak Stadı ile ilgili yeni gelişmeler var.

Alsancak Stadı’nın yeniden yapılması için ihale süreci beklenirken Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni projede tribünler ve kuzey cephesindeki idari binanın üstünün kapatılacağını, güney cephesine kale arkası tribünü yapılması için temasların sürdüğünü söyledi.

Projeyi çizen Mimar Alper Aksoy’un ekibinde yer alan Mimar Yunus Özmerdivenli ve İZVAK Başkanı Ali Erten ile Konak Belediyesi İmar Müdiresi Özlem Öngören’i ziyaret eden Ekmekçioğlu, “Altay Alsancak Stadı’nın takipçisiyiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan projeye sadık kalmak şartıyla Altay taraftarının istediği birçok detayın olumlu karşılandığını ve stadın siyah beyaz ağırlıklı renklerle dizayn edileceğini belirten Başkan Ekmekçioğlu, “Projede revizyon yapılıyor. Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan gelecek son onay sonrası süreç hızlanacak. Mevcut alan UEFA standartları içinde en uygun şekilde değerlendirilecek. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm yönetici ve bürokratlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

ALTAY ÇIKIŞTA

Spor Toto 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta deplasmanda Beylerbeyi’ni 2-1 yenerek 4’te 4 yaparak devre arasına 30 puanla 3’üncü sırada giren Altay, geçen sezonki performansını 3 puan geride bıraktı.

2015-16’da ilk yarıda oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 27 puan toplayan siyah beyazlılar, bu sezon aynı periyotta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet elde ederek 30 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezon transfer yapamadan altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden İzmir ekibi, ligin ikinci yarısında sadece 3 galibiyet alarak sezonu küme düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlamıştı.

2016-17 öncesi transfer yasağını kaldırarak 15 takviye yapan Altay, sezona iyi başlamasına rağmen teknik direktör değişiklikleri nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçti. Sezona geçen sezon takımı çalıştıran Serdar Sabuncu yönetiminde başlayan siyah beyazlılar, daha sonra Özgür Doğramacı, Ümit Turmuş ve son olarak Cüneyt Biçer’le anlaştı. Biçer’in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Altay, ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlıyor. Eski futbolculara olan borçlar nedeniyle kulübe yeniden transfer yasağı gelmesi beklenirken, yönetim teknik heyetin raporuna göre yasağı kaldırıp hamle yapacak.

TERÖRE TEPKİ

Kayseri’deki hain terör saldırısında şehit olanları, Altay’ın futbol okulu öğrencileri unutmadı. Siyah beyazlıların İzmir ve Anadolu’nun farklı noktalarındaki futbol okullarında eğitim gören geleceğin futbolcu adayları, saldırıya tepkilerini sahalarda Türk Bayrağı açarak gösterdi. Hafta sonunda yapılan çalışmalara kollarına siyah bant takarak çıkan ve şehitler için saygı duruşunda bulunan minikler, “Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak, birlik ve beraberliğimizi bozamayacak” mesajı verdi.