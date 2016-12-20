Amatör lig kulübünden Halep’e yardım

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Araban Belediyespor'dan, Halep’e nakdi para yardımı yapıldı.

Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Özdemir, bu girişimlerinin profesyonel spor kulüplerine ve milyon dolarlık futbolculara örnek olmasını istediklerini söyledi. Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Özdemir, “Araban Belediyespor Kulübü Yönetimi, teknik ekibimiz ve futbolcularımız olarak kendi aramızda para toplayarak Halep'teki mazlum kardeşlerimize göndermeyi kararlaştırdık. Yönetimimiz, teknik kadromuz ve futbolcularımız ile hazırladığımız bir miktar nakdi para yardımımızı Halep'e ulaştırmak üzere banka hesap numarasına yatırdık” dedi.

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Halep'te halkın katliamın en şiddetli ve acımasız günlerini yaşadığını söyleyen Özdemir, “Bu bir soykırımdır. Dar bir alanda sıkışan ve tahliyelerine bile izin verilmeyen Halep şehrindeki Müslüman kardeşlerimizin üzerine bombalar yağdırılıp sokaklarda siviller diri diri yakılarak adeta bir soykırım yapılırcasına ve dünyanın gözü önünde yapılan katliamları dünya sesiz sedasız izlemekle yetinirken, Araban Belediyespor Kulübü olarak Halep'teki mazlum insanlara bizim de katkımız olsun istedik. Bu davranışımızın diğer profesyonel spor kulüplerine ve milyon dolarlık futbolculara da örnek olmasını ve mazlumların yanında yer almalarını istiyoruz” diye konuştu.