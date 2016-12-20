Antalyaspor ara vermeden başladı

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’a yenilen Antalyaspor, ilk devrenin son maçında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'de son 6 haftada topladığı 16 puanla 9. sıraya kadar yükselen ve bu hafta deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenilen Antalyaspor, ilk yarının son maçında sahasında pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Akşam saatlerinde Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan antrenmana İstanbul'da olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay katılmazken takımı yardımcı antrenörler çalıştırdı. Kırmızı-beyazlılar antrenmana koşuyla başladı. Bursaspor maçında ilk 11'de olan futbolcular koşunun ardından sahada kısa bir dinlenme yürüyüşü yaptıktan sonra antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşunun ardından 5'e 2 top kapma ve ısınma çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana devam eden futbolcular yarı alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yarı alanda yapılan maçı sarı yelek giyen takım kazandı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da yapılan antrenmana menüsküs ameliyatı olan ve ilk yarıyı kapatan kaleci Ferhat Kaplan ile Bursaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Zeki Yıldırım katılmadı.

Antalyaspor, ligin 16. haftasında pazar günü saat 19.00'da Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.