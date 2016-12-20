Antalyaspor’un hedefi Kerim Frei ve Salih Dursun

Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, "Kerim Frei ve Salih Dursun Antalyaspor'un gündeminde olan futbolcular. Netleşeceği zaman paylaşmayı uygun görüyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda 3-4 futbolcu transfer edeceklerini anlatan Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, takımdaki yabancı sayısının fazlalığını hatırlattı. İkinci devre takımda doğrudan oynayabilecek nokta transferler yapmayı hedeflediklerini kaydeden Terzioğlu, ligi ilk 8 takım arasında bitirmek istediklerini, hedeflerinin ise ilk 5 sırada yer almak olduğunu söyledi.

Çoğunlukla yerli futbolcu transfer edeceklerini ve düşündükleri isimler arasında yabancı futbolcu da bulunduğuna değinen Terzioğlu, “Bizim yabancı futbolcu sayımız fazla. Yabancı transferi de olacak mutlaka. Brezilya’dan bir oyuncu olacak. Başarırsak ses getirecek bir transfer olacağını düşünüyoruz. Ses getirmesinin yanı sıra önemli olan takıma faydalı olması. Teknik ekip raporunu hazırlardı. Kanatlarda oyuncuya ihtiyacımız var her iki kanatta da oynayabilen Brezilyalı bir oyuncu diyebiliriz” dedi.

Terzioğlu, Beşiktaş’ta forma giyen Kerim Frei ve Galatasaray’ın Trabzonspor’da oynayan kiralık futbolcusu Salih Dursun’la ilgilendiklerini söyledi. Transfer çalışmaları tamamlandıktan sonra isimleri paylaşacaklarını aktaran Terzioğlu, “Kerim Frei ve Salih Dursun Antalyaspor’un gündeminde olan futbolcular” diye konuştu.

HEDEF LİGİ İLK 5’TE BİTİRMEK

Bursaspor’a puan kazanma hedefiyle gittiklerini ancak istenilen oyunu sahada sergileyemediklerine değinen Terzioğlu, ikinci yarı Antalyaspor’a yakışan futbolu oynadıklarını, kişisel hatalardan gol yediklerini dile getiren Terzioğlu, futbolda zaman zaman hatalar olabileceğini söyledi.

Bursaspor maçında Zeki ve Charles’in sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşerek Kasımpaşa maçında oynayamayacaklarını hatırlatan Terzioğlu, “Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak ilk yarıyı hedeflediğimiz puanla tamamlamak istiyoruz. Ligi ilk 8’de belki de ilk 5 takım arasında bitirmeyi hedefliyoruz. Devre arasında takımda oynayabilecek nokta transferler yapmak istiyoruz” dedi.

Bursaspor maçında hakem Ali Palabıyık’ın bariz hatalar yaptığını belirten Terzioğlu, “Zeki’nin de pozisyonunda rakip oyuncunun ayağa bastı. Özellikle ilk golde topun dışarıdan çevrildiği çok net. 4 oyuncumuz ceza sınırındaydı, ikisi sarı karttan Kasımpaşa maçında oynayamayacak” diye konuştu.