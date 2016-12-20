Başakşehir’den Göztepe’ye yarım düzine gol

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe’yi 6-2 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım 9 puana yükselirken, İzmir ekibi 6 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Soner’in elle müdahalesi sonrası verilen penaltı için topun başına geçen Cikalleshi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada sağ kanattan Cikalleshi’nin ortasında Samuel Holmen kafa vuruşu ile ağları havalandırdı. 2-0
23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cikalleshi sert bir vuruşla ağları sarstı. 3-0
26. dakikada çalımlarla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Tayfur’un pasında Kone beklemenden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
33. dakikada sol kanattan Leroy George’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mehmet Erdem gelişine vuruşunda topu ağlara gönderdi. 3-2
38. dakikada sol kanattan atılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni’nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2
82. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışı sağ çaprazdan İsmail Can’ın ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
84. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Cheikhou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-2
89. dakikada savunmanın arkasında atılan topla buluşan Napoleoni meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 6-2
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Samet Çavuş
Medipol Başakşehir: Ufuk, Alparslan (Ferhat Öztorun dk. 77), Uğur, Musa Muhammed, Attamah, Dieng, Doka (Cenk Ahmet dk. 60), Rotman, Holmen, Napoleoni, Cikalleshi (Mustafa Pektemek dk. 59)
Göztepe: Mehmet Bakırbaş, Lokman Gör, Emre Can, Tanju (İsmail Can dk. 44), Doğa Kaya, Mehmet Erdem, Burak Çolak (Umut Nayir dk. 54), Soner, Tayfur (Prince Segbefia dk. 72), Kone, Leroy George
Goller: Holmen (dk. 12), Cikalleshi (dk. 8 ve 23 ), Stefano Napoleoni (dk. 38 ve 89), Cheikhou (dk. 84) (Medipol Başakşehir), Famoussa Kone (dk. 26), Mehmet Erdem (dk. 33) (Göztepe)
Sarı kartlar: Holmen, Rotman (Medipol Başakşehir), Emre Can, Tayfur, Lokman (Göztepe)