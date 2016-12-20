Beşiktaş’ta yeniden Mario Gomez sesleri

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla gol krallığı yaşayıp şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Alman yıldızın, siyah beyazlı takıma döneceği iddiaları büyük boyut kazandı.

AMK GAZETE

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta gol krallığına ulaşan Mario Gomez, yeni sezon öncesi Türkiye'deki terör saldırılarını gerekçe gösterip ülkesi Almanya'nın ekiplerinden Wolfsburg'un yolunu tutmuştu. Bundesliga kulübündearadığını bulamayıp kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Süper Mario, özellikle sosyal medyadan Beşiktaş'ın durumunu takip etmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı takımdaki günlerini mumla arayan Gomez'in devre arasında geri gelme ihtimali de giderek artıyor.

HATASINI ANLADI

Türkiye’den ayrılarak hata yaptığını düşünen Mario Gomez'in, Wolfsburg ile köprüleri atması söz konusu. Bundesliga temsilcisi, finansal yükümlülüklerinden dolayı küçülmeye gitme ve ilk iş olarak takımdan yüksek maaşlı futbolcuları gönderme kararı aldı. Beklenen performansı gösteremeyen yeni transferler Julian Draxler ile Alman golcü, veda edilmesi planlanan ilk isimler olarak öne çıkıyor. Gomez ise bu durumda Beşiktaş'a dönerek attığı gollere kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor.

AİLESİNİ İKNA EDECEK

Wolfsburg, mali durumu nedeniyle Beşiktaş'ın Mario Gomez için kapıyı çalması halinde bu transfere zorluk çıkarmayacak. İki kulüp anlaşırsa Gomez de Türkiye'de güvenlik endişesi duyan ailesini ikna ederek yeniden Kartal olmaya dünden razı. Başkan Fikret Orman'ın, giderek artan “Panzer geri mi geliyor” iddialarını kesin bir dille yalanlamaması da siyah beyazlı taraftarların Gomez'e yeniden kavuşma umudunu güçlü tutuyor.