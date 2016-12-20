Boluspor 1-1 Beşiktaş / Maç özeti

Beşiktaş kupanın 3. haftasında Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maç buzlu zeminde oynanırken yoğun kar yağışı yaşandı.

Ziraat Türkiye D Grubu’nda Beşiktaş, Boluspor deplasmanına çıktı. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Zaman zaman çizgilerin kapandığı maçta Beşiktaş 60. dakikada kupa golcüsü Kerim Frei ile 1-0 öne geçti. Frei gruplarda oynanan 3. maçında 4. golünü kaydetti. 75. dakikada ise Boluspor, Özgür Özkahya’nın frikik golüyle 1-1’lik beraberliği yakaladı.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken Beşiktaş 7 puana, Boluspor da 4 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Boluspor'un kullandığı kornerde Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topa bekletmeden vuran Tunahan'ın sert şutu kaleci Tolga'da kaldı.

10. dakikada sol kanattan İsmail’in ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Tunahan’dan önce savunma topa dokundu ve kornere çeldi.

12. dakikada Kerim Frei’n pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın şutu kaleci Soner’de kaldı.

23. dakikada Boluspor ceza sahasına yakın bir bölgeden Gökhan’ın kullandığı duran topta Rhodolfo’nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada, Boluspor'un savunma arkasına atılan uzun topta hareketlenen Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Boluspor savunmasından dönen topa gelişine Gökhan İnler çok sert vurdu, kaleci Soner iki hamle de topa sahip oldu.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Karabacak'ın sert şutunu kaleci Tolga Zengin çıkardı. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

61. dakikada Muhammed Enes'in ceza sahası içine verdiği pasta Kerim Frei topu ağlarla buluşturdu. 0-1

69. dakikada Cumali Bişi'nin açtığı ortada Diaarra'nın kafa vuruşu kale direğinin kenarından auta çıktı.

75. dakikada Gökhan İnler'in Boluspor ceza sahası dışında Burak Asan'a müdahalesine hakem faul verdi. Serbest vuruş için topun başına geçen Özgür Özkaya'nın sert şutu ağlarla buluştu. 1-1