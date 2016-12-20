Boluspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ligde aldığı Kasmpaşa yenilgisi ile zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Boluspor deplasmanında moral arayacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Darıca GB ve Kayserispor’u 2-1 yenerek 6 puanla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, üçüncü sınavında 3 puanla üçüncü sırada yer alan TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak Boluspor – Beşiktaş maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in daha önceki kupa mesailerinde olduğu gibi geniş çaplı bir rotasyonla ilk 11'ini oluşturması bekleniyor.

BOLUSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Boluspor – Beşiktaş maçı A2’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BOLUSPOR: Soner, Arapi, Diarra, Furkan, Hakan, Özgür, Tunahan, Murat, Andre Santos, Emre, Poepon

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Marcelo, Atınç, Tosic, Necip, Gökhan İnler, Eslem, Kerim Frei, Ömer, Olcay