Bucaspor’da ilk hedef kadroyu korumak

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 21 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Bucaspor, ara transfede fire vermek istemiyor.

Bucaspor Teknik Direktörü Fatih Uygun, hiçbir futbolcuyu bırakmak istemediğini söyledi. Kulübün transfer yasağı ile karşı karşıya olduğunu belirten Uygun, “Ocak ayında takviye yapmamız çok zor. O nedenle kadromu da bozmak istemem. Mevcut oyuncularımızın kalitesine güvenim tam. Bu futbolcu grubuyla ikinci yarıda başarılı oluruz” dedi.

Takımının ilk yarıdaki performansını da değerlendiren Uygun, “Bucaspor’da göreve 9’uncu haftada başladım. Geldiğim zaman futbolcular fiziksel olarak çok gerideydiler. Onları toparlamak zaman aldı, bu süreçte de puanlar kaybedildi. Son haftalarda ise oyun olarak kendimizi bulduk. Ancak evimizde aldığımız kötü sonuçlar bizim ileriye gidemememize neden oldu. Deplasmanda gösterdiğimiz başarılarla ayakta durduk. İkinci devrede içeride-dışarıda iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.