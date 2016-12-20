Bursaspor’da galibiyet sevinci

Bursasporlu futbolcular, kazandıkları Antalyaspor maçının ardından Süper Lig'deki hedefleri hakkında konuştular.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’un Antalyaspor’u 2-1’lik skorla yenerek haftayı 3 puanla kapatması büyük sevinç yaşattı. Yeşil beyazlı futbolcular maç sonu yaptıkları değerlendirmede, önemli bir galibiyet aldıkları görüşünde birleşirken ilk beş hedefi için önemli adım attıklarını söylediler.

Gol perdesini açan Kubilay Kanatsızkuş, kaleci Harun Tekin ve 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy değerlendirmeler yaptı.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ: EN İYİ OYUNUMU OYNADIK

“İyi oynadık, mücadele ettik. Belki de ilk yarıdaki en iyi oyunumuzu oynadık. Genelde maçların ilk 15 dakikalarına sıkıntılı başlıyoruz. Antalyaspor maçında öyle olmadı. Çok iyi ve istekli başladık. 40’ıncı dakikaya kadar iyi oynadık. Ondan sonra düşüş oldu. Devre arasına gol yiyerek girdik. Bu bizim moralimizi bozdu. Ama bizi etkilemedi.

Çıkıp en iyi oyunumuzu oynamaya çalıştık. İkinci yarı onlar moralli başladı. Baskılı oynadılar. Ama biz haklı galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ligi en iyi şekilde kapatmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa kupaları.”

HARUN TEKİN: İLK BEŞTE KALMAK İSTİYORUZ

“Bizim adımıza çok önemli bir karşılaşmaydı. Rakiplerimiz puan kaybetmişti. Kazandığımız için mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun ortaya koyduk. Özellikle ilk yarıda ama son 5 dakikası hariç. Sezonun en iyi oyunlarından birini oynadık. Önemli olan bir üç puandı. Şimdi önümüzde daha önemli maçlar var. Onları da kazanıp ilk yarıyı iyi bir yerde ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Bence iyi bir sezon geçiriyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. Bazı maçlarda puan kayıplar yaşadık. Olmasaydı daha üstlerde olurduk. İnşallah daha da iyi puanlar toplarız.”

ERTUĞRUL ERSOY: KAZANDIK MUTLUYUZ

“Öncelikle galip geldiğimiz için mutluyuz. İçerde oynadığımız maçlarda her zaman söylüyorum Bursaspor, rakip kim olursa olsun galibiyet için çıkan bir takım. Antalyaspor ligde son 6-7 haftadır yenilmeyen bir takım. Maçın zor olacağını biliyorduk. İyi mücadele ettik. 2-0’ı yakaladık. Çok basit bir gol yedik. Oyun zorlaştı. İkinci yarı içerde konuştuk, iyi de mücadele ettik, kazandık. İnşallah bundan sonrada böyle devam eder, hedefimiz olan ilk beşin içerisinde ligi bitiririz.”