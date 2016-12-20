Çaykur Rizespor transferde şaha kalkacak!

Tam 1 yıl aradan sonra deplasmanda maç kazanan ve ateş hattının bir basamak üzerine çıkan Çaykur Rizespor transferde düğmeye bastı...

Tam 1 yıl aradan sonra deplasmanda maç kazanan ve ateş hattının bir basamak üzerine çıkan Çaykur Rizespor transferde düğmeye bastı…

Beşiktaş'tan Ömer Şişmanoğlu, Fenerbahçe'den ise Miroslav Stoch ile görüşme halinde olan Karadeniz ekibi, savunmanın göbeği için ise Egemen Korkmaz'la temasa geçmişti.

Yeşil-Mavililer'de bu 3 transfer için de önemli gelişmeler var. Stoch konusunda Fenerbahçe'den olumlu yanıt alan, ancak yeni UEFA listesini beklemek zorunda kalan Rize, Ömer Şişmanoğlu'nun da menaceriyle son detayları görüşüyor.

Egemen Korkmaz'ın da İsviçre'nin Will takımıyla sözleşmesini feshetmesini bekleyen Rize, devre arasında bu 3 isimle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.