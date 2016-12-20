Eczacıbaşı VitrA devreyi zaferle kapadı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk devre kapanış haftası maçında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Eczacıbaşı 8. galibiyetini alırken, Beşiktaş 5. yenilgisini attı.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Nurper Özbar, A. Bülent Kırmızı
Beşiktaş: Yasemin, Çağla, Tuğba, Zehra, Hecke, Rousseaux, Bihter, Dilara, Gizem, Simay, Merve, Hümay
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Neslihan, Kosheleva, Thaisa, Nilay, Gülden
Setler: 0-3 (17-25, 13-25, 21-25)
Süre: 73 dakika (23, 25, 25)