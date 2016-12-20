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Eczacıbaşı VitrA devreyi zaferle kapadı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk devre kapanış haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş’ı set vermeden yendi: 3-0.
22:5520 Aralık 2016
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Eczacıbaşı VitrA devreyi zaferle kapadı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk devre kapanış haftası maçında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Eczacıbaşı 8. galibiyetini alırken, Beşiktaş 5. yenilgisini attı.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, A. Bülent Kırmızı

Beşiktaş: Yasemin, Çağla, Tuğba, Zehra, Hecke, Rousseaux, Bihter, Dilara, Gizem, Simay, Merve, Hümay

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Neslihan, Kosheleva, Thaisa, Nilay, Gülden

Setler: 0-3 (17-25, 13-25, 21-25)

Süre: 73 dakika (23, 25, 25)

Etiketler
beşiktaş eczacıbaşı vitra Vestel Venüs Sultanlar Ligi
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