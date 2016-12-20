Emre Taşdemir Almanya’ya gitti

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Aydınspor 1923 maçının hazırlıkları bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Bursaspor ara vermeden kupa hazırlığına başladı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 4’e 4 kontrol pas oyunu ile devam etti. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Dün oynanan Antalyaspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. Sakatlığı bulunan Emre Taşdemir kontrolleri yapılmak üzere Almanya’ya gitti. Antrenman esnasında ayağı kayan Vieux Sane sağ dizinin arkasından sakatlık yaşadı ve antrenmanı yarıda bıraktı, Sane’nin yapılacak kontrollerinden sonra durumu netlik kazanacak.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Aydınspor 1923 maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde karayolu ile Aydın’a gidecek.