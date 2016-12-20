Engin İpekoğlu: Türkiye’de futbolcu sağlığı düşünülmüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Türkiye’de sporcu sağlığına önem verilmediğini söyledi.

Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik skorla evine dönen Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Aytaç Durak Tesisleri’nde basın açıklaması yapan Teknik Direktör Engin İpekoğlu, geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçını değerlendirerek, maçın elverişli bir sahada oynanmadığını belirtti.

İpekoğlu, sporcu sağlığının önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Hakemlerimize burada bir futbolcu düşüp kafasını zemine vurup beyin kanaması geçirse kim hakkını verecek dedim. İçeri girip görüşmelerini yaptılar yok maçı oynatacağız dediler. Aradan 15 dakika geçti saha da ısınmaya çıktılar, sonra geri girdiler. Federasyon ya da merkez hakem kurulunda ki insanlar o anda ki saha şartlarını bilemezler ki. Gözlemcilerin hakemlerin merkez hakem kurulunun buna kim karar veriyorsa hepsi suçlulardır diye düşünüyorum. Burada önce sporcu sağlığı diyoruz. Hakemlerde gözlemcilerde futbol federasyonu da merkez hakem kurulu da o futbolcular sayesinde böyle kurumlar var. O futbolcular sayesinde federasyon başkanlığı yapıyorlar, hakem oluyorlar. Tabii ki futbolcu sağlığını düşünmesi gerekir. Ama Türkiye'de maalesef bu işler çok zor. Herkes başka işlerin peşinde olduğu için. Maçla ilgilide berabere kaldık. Yeni Malatya takımı şuanda ki konumu itibariyle liderliğe şampiyonluğa oynayan takım. Deplasmanda alınan puan puandır deyip Sivasspor maçına odaklanacağız.”

“STAT BUZ PİSTİNDEN BETERDİ”

Adana Demirspor'un defanslarından Onur Akbay ise, stadın buz pistinden daha kötü olduğunu kaydetti. Akbay, “Hiçbir zihniyet o saate vermemesi gerekiyordu. Orada buz pistinden daha beraber. İnanılmaz bir zemin vardı. Maçtan önce hakemlere gösterdik. Buz pisti düzdür ne olacağını bilirsin. İnsan sağlığı çok önemli. Orada birisi kafasını vursa çok ciddi problemler olabilirdi. Çok şükür iki takım için de herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sevindirici yanı bu. Bu ligde mücadele etmek lazım. Mücadele edilmezse en altta ki takım lideri yenebilir” diye konuştu.

Takım kaptanlarından Emrullah Şalk da, “Bir puanı almasını bildik. Lider takımla deplasmanda eksi 20 gibi bir soğuk havada oynuyorsunuz. Ben kötü olmadığını düşünüyorum. Bir puanın kötü olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.