Ersun Yanal en büyük hedefi açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Trabzonspor’un ulaşmak istediği en büyük hedef şampiyonluktur” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili kulübün dergisine yaptığı açıklamada önemli konulara değinerek, şampiyonluk hedefine ulaşma yolunda önemli mesajlar verdi.

“En büyük hedef şampiyonluk”

Yanal, Trabzonspor’un ulaşmak istediği en büyük hedefin şampiyonluk olduğunu belirterek, “Bu başarıya ulaşmak için yapılması gereken iyi bir takım kurmak ve kurduğu takıma sahip çıkmaktır. Ayrıca bu takımı uzun süre kullanabilecek bir altyapıyla idare edecek organizasyona da sahip olması gerekir. Bu futbol dünyasının içinde herkesin bilebileceği bir şeydir. Başarı için ön koşuldur. Öte yandan bunu yapabilmek için bugünkü koşullarda sistemli ve planlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Günümüz futbolunun gerçeklerini göz ardı etmemeliyiz. Bunlardan bir tanesi mali yapısı diğeri, kadronun yapılandırılmasıdır. Trabzon'un kendi fiziksel ve kentsel özgün koşulları, yeni bir takımın kurulması noktasında kilit önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“Yoğun bir çaba sarf ediyoruz”

Takımın tırmanışa geçebilmesi ve sağlam bir bünye ile ikinci yarıya başlayabilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Ersun Yanal, “Bu çabanın içinde başkanımız Muharrem Usta ve değerli yönetim kurulu üyelerinin yaptığı birçok girişim yer alıyor. Trabzonspor’u yönetenler öncelikli olarak güçlü bir mali portre oluşturmaya gayret ediyor. Ayrıca taraftarlarımızın senelerdir beklediği yeni stadyuma yönelik de yoğun bir mesai harcanıyor” dedi.

“Sezon başında çok büyük sıkıntılarla karşılaştık”

Yanal, sportif başarıya giden yolda sarf edilen bir enerji olduğunu aktararak, “Bizler oldukça travmatik bir dönemden sonra dağılan ve bütünleştirilmeye çalışılan bir kadronun takım olması amacıyla çalışıyoruz. Henüz daha gücüne kavuşmamış ve istediği donanımı sağlamamış bu kadronun aynı zamanda takım olmakla ilgili de sıkıntıları var. Ama bunun üstesinden gelecek bir proje oluşturmak için çabalıyoruz. Dünyada artık takım kurmak, transfer yapmak, bilgiye ulaşmak tamamen ekonomik ve ayrıca teknolojik bir takım kaynaklarla sağlanabiliyor. Bizler sezon başında yeni bir takım oluşturmaya çalışırken çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ki bu yaşanan geçmişteki olayların sonucuydu” ifadelerini kullandı.

“Bunda sonra yapmamız gereken nokta atışlardır”

İstedikleri birçok oyuncuyu kadrolarına katamadıklarını belirten Yanal, “İleride Trabzonspor’un başarılarına imza atacak oyuncularının da bulunduğu, şu an için zayıf gibi görünse de, bir takımın temellerini attık. Şimdi artık bunun üzerine yapılması gereken şey, başarıya gidecek nokta atışlardır” diye konuştu.

“Bu bir zaman yönetimi”

Bilgili ve deneyimli bir ekiple çalıştıklarını vurgulayan Yanal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu bir zaman yönetimi. Yönetimimizden destek alıyoruz. Bu yarı dönemde bu türlü birkaç destekle birlikte önümüzdeki transfer döneminin bitiminden sonra Trabzonspor'un gücü yettiğince yapılacak takviyelerle uzun süre yarışabilecek kalitede bir takım. İyi ekonomiyle ve iyi kararlarla yönetilecek bir Trabzonspor'un her zaman zirvede olacağına yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızın yapıcı eleştirilerinden öğrenmeye devam ediyoruz. Trabzonspor camiasından bu süreçte sabır ve destek bekliyoruz.”