Fatih Terim’den Arda Turan ve Burak Yılmaz’a tarihi çağrı

"Yıldızlar Karması" adı altında tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak gösteri maçı ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ı da uygun olmaları halinde organizasyona katılmaları çağrısında bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, 22 Aralık Perşembe günü “Yıldızlar Karması” adı altında bir dayanışma maçı yapacak. Bu maç öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Swissotel The Bosphorus’ta basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.

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BJK Vodafone Arena’da saat 20.00’de başlayacak “Yıldızlar Karması” dayanışma maçından elde edilecek tüm Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracığı ile bağışlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.Toplantıyı gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim birer konuşma yaptı.

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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de şunları söyledi:

“Sayın Bakanım, Değerli Başkanlarım, değerli basın mensupları hepinize merhaba. Terörle mücadele ettiğimiz bugünlerde hayatlarımız acı da olsa devam ediyor. Hepimiz bilinçli bir şekilde bu acıyı onurla sırtlayıp, aklımızı ve sağ duyumuzu devreye sokmalıyız. Şehitlerimizin emanetlerini kollayarak sadece vatandaşlık değil, vicdani görevimizi de yapmak zorundayız. Bu caniliği yapanların inandıkları neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum ve sevinmelerine engel olmalıyız diye düşünüyorum. Teröre inat daha çok birlik ve beraberlik, acılara inat daha çok sevgi için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği koordinasyonunda düzenlenecek organizasyonun aracılığı ile bu vatanı korumak adına şehit olmuş asker veya polisimizin bize emaneti olan ailelerine yaşamlarını sürdürecek katkı ve desteği; hep birlikte yapmak istiyoruz. Muhakkak ki evlatları geri getiremeyiz. Ama emanetleri koruyup, kollamak bizim görevimizdir. Bu etkinlik sonucu bir yetimin bile yüzü gülse ne mutlu bize. Bu vesileyle fikri paylaştığımız andan itibaren tüm imkanları seferber eden Sayın Başkanım Yıldırım Demirören’e ve Sayın Göksel Gümüşdağ’a; böylesi bir organizasyonu himayesine alarak bizlere her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, kulüplere, futbolculara ve saha içi emekçilere sonsuz teşekkür ediyorum. Bize bugün destek veren Sayın Spor Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum.

Lig maçlarının etkilenmeyeceğini söylemek istiyorum. Fikstür aksamayacak, lig maçları etkilenmeyecek. O gün kupa maçı var. O günkü maçlar da ötelenmeyecek. Her takımda en az bir yabancı, bir yerli oyuncu gelecek. Cezalı olanlar var, oynamayanlar var. Hiç mahsuru yok. İstanbul’daki takımlardan biraz fazla alabiliriz. Baktığınız zaman o gün 4 kupa maçı var. 18 kişilik kadronun dışında kalan oyuncular gelebilir. Tüm spor camiası davetlimiz. Teknik direktör arkadaşlarımızı davet ettik, mecburiyet yoktur. Yabancı antrenörleri; yabancı takımının kulübesine koymayı planlamıştık ama olamayacak. Yarı yarıya bölüp, kulübelerde durabiliriz. Oyuncuların oynama sürelerini kısa tutacağız risk taşımaması için. O yüzden fazla sayı çağırdık zaten. Baştan da söylediğim gibi maçlarında etkilenme olmayacak. Ama orada olmaları, bu birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu günde çok önemli. Sayın başkanımızın da söylediği gibi bir çok talep aldık. Gelmek isteyen çok. Yabancı arkadaşlar da çok istiyor. Biz iyi ayırt edebilelim diye yabancı diyoruz. Yoksa ayrımımız yok; insan olarak bakıyoruz. Bir diğeri Türkiye’deki herkes davetlimiz. Hiç kimseye davetiye gerek yok. Buradan davet ediyoruz. Bir sonraki konu dışardaki oyuncularımız. Arda’lar, Çağlar’lar, Burak’lar hepsi eğer imkanları varsa bekliyoruz. Bu FIFA takviminde bir organizasyon olmadığı için mecbur edemeyiz. Karşılıklı anlayış olarak bu organizasyon gerçekleştirilecek. Kim gelmek istiyorsa gelmeli. Çok kişi olması büyük fayda. Sesimiz daha gür çıkacak. Herkesin ifade ettiği gibi inadına barış, inadına sevgi ortamına giriyoruz hepimiz. Biz de ülkemizin, devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinin yanında ve arkasında olmalıyız. Bunun dışında hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi; Hüseyin Göçek’le beraber bizimle olacaklar. Sayın Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Yusuf Namoğlu’ndan rica ettik. O da bize böyle bir dönüş yaptı sağolsun. Orada çeşitli etkinliklerimiz olabilir. Mesela sanatçılarla, polislerle, askerlerle, futbolcularla, başkanlarla, belki Sayın Bakanımızla hep beraber İstiklal Marşı’nı söyleyebiliriz. Böyle bir düşüncemiz var. Bazı şeyleri kural haline getirmektense içten davranmalıyız diye düşünüyorum.”

Mümkünse şehit ailelerinin çocuklarıyla birlikte sahaya çıkarmak istiyoruz… İnşallah onlarla beraber olacağız. Çok uzun süre oynamayanları biraz daha fazla oynatmayı planlıyoruz. Hepsi bizim kontrolümüz altında olacak. İnşallah bir aksilik olmayacak. Biliyorsunuz Amerika’da her sene All-Star var. Belki bunu inşallah seneye mutlulukla ilgili başka bir konuda bir araya geliriz ve bunu geleneksel hale getiririz.”