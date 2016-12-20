Fenerbahçe’de Moussa Sow zamanı

Attığı kendine has gollerle adı ‘Bay Röveşata'ya çıkan Moussa Sow, bu sezon ligde Kadıköy'deki orucunu nihayet bozdu. Düne kadar attığı 4 golü de deplasman maçlarında kaydeden Senegalli yıldız, taraftarı önünde fileleri iki kez havalandırıp kendine geldi. Geçen hafta Antalyaspor'la oynanan maçta rakip ağlara gönderdiği röveşata gol, faul nedeniyle iptal edilen Sow, Gençlerbirliği karşısında duble yapıp gecenin yıldızlarından oldu.
FÜZE GİBİ VURDU
41. dakikada Lens'in müthiş pasına usta işi bir dokunuş yapan yıldız futbolcu, takımını öne geçirdi. Uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Sow, yine Lens'in asistinde ceza yayı üzerinden füze gibi vurdu ve skoru belirledi. Ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Senegalli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol atıp 1 de asist yaptı.