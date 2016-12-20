Fenerbahçe’den 8 puanlık zafer

Beşiktaş ve Galatasaray’ın takıldığı haftada sahasında Ümit Özat’ın öğrencilerini Sow (2) ve Fernandao’nun golleriyle yenen Fenerbahçe, önemli bir galibiyet elde ederek zirveyle arasındaki puan farkını eritti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek ligde iki maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri 41 ve 90+1'de Moussa Sow ile 87. dakikada Fernandao kaydetti. Beşiktaş ve Galatasaray'ın takıldığı haftada başkent ekibini mağlup eden Fenerbahçe ayrıca 8 puan değerinde bir zafer elde ederek zirveye yaklaştı.

Fenerbahçe`de Moussa Sow zamanı‘Bay Röveşata' iki müthiş golle göz kamaştırdı. Kasımpaşa ve Çaykur Rize deplasmanlarında toplam 4 kez ağları havalandıran Sow, dün duble yapıp ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.İlgili Haberi Oku

ÖZAT'IN SERİSİ BOZULDU

Teknik Direktör Ümit Özat'ın göreve gelmesinin ardından ligde 4, kupada ise 2 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği'nin bu serisi, 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile de bozulmuş oldu. Sarı-lacivertliler ayrıca 2 maç aradan sonra ligde gol atma başarısı da gösterdi. Bu galibiyet ile puanını 28'e yükselten Kanarya, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4'e, Galatasaray'la ise 2'ye indirdi.