Fenerbahçe’den 8 puanlık zafer

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek ligde iki maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri 41 ve 90+1'de Moussa Sow ile 87. dakikada Fernandao kaydetti. Beşiktaş ve Galatasaray'ın takıldığı haftada başkent ekibini mağlup eden Fenerbahçe ayrıca 8 puan değerinde bir zafer elde ederek zirveye yaklaştı.
ÖZAT'IN SERİSİ BOZULDU
Teknik Direktör Ümit Özat'ın göreve gelmesinin ardından ligde 4, kupada ise 2 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği'nin bu serisi, 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile de bozulmuş oldu. Sarı-lacivertliler ayrıca 2 maç aradan sonra ligde gol atma başarısı da gösterdi. Bu galibiyet ile puanını 28'e yükselten Kanarya, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4'e, Galatasaray'la ise 2'ye indirdi.