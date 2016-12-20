Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
26 Aralık 2016 20:00
TRABZONSPOR
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe’den 8 puanlık zafer

Beşiktaş ve Galatasaray’ın takıldığı haftada sahasında Ümit Özat’ın öğrencilerini Sow (2) ve Fernandao’nun golleriyle yenen Fenerbahçe, önemli bir galibiyet elde ederek zirveyle arasındaki puan farkını eritti.
08:3820 Aralık 2016
0
Fenerbahçe’den 8 puanlık zafer

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek ligde iki maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri 41 ve 90+1'de Moussa Sow ile 87. dakikada Fernandao kaydetti. Beşiktaş ve Galatasaray'ın takıldığı haftada başkent ekibini mağlup eden Fenerbahçe ayrıca 8 puan değerinde bir zafer elde ederek zirveye yaklaştı.

20 Aralık 2016Fenerbahçe`de Moussa Sow zamanı‘Bay Röveşata' iki müthiş golle göz kamaştırdı. Kasımpaşa ve Çaykur Rize deplasmanlarında toplam 4 kez ağları havalandıran Sow, dün duble yapıp ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.İlgili Haberi Oku

ÖZAT'IN SERİSİ BOZULDU

Teknik Direktör Ümit Özat'ın göreve gelmesinin ardından ligde 4, kupada ise 2 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği'nin bu serisi, 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile de bozulmuş oldu. Sarı-lacivertliler ayrıca 2 maç aradan sonra ligde gol atma başarısı da gösterdi. Bu galibiyet ile puanını 28'e yükselten Kanarya, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4'e, Galatasaray'la ise 2'ye indirdi.

Etiketler
Fenerbahçe
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER