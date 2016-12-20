Fenerbahçe’nin Rus rakibinden erteleme tartışmalarına cevap

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi FK Krasnodar'dan yaşanan suikastın ardından maça dair açıklama geldi. Rus ekibinin Genel Müdür Yardımcısı Nurbiy Khakunov, maçı ertelemek gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı ile öldürülmesinin ardından gözler Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Krasnodar’a çevrilmişti. Rus ekibinin, 22 Şubat’ta Kadıköy’de oynanacak maç ile ilgili UEFA’ya erteleme talep etmeyeceği tartışılmaya başlanmıştı.

Bu tartışamlara, kulüpten yapılan resmi açıklama son verdi. Ankara’da Rus Büyükelçisi’nin uğradığı suikastın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Krasnodar Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Nurbiy Khakunov, “Maçı ertelemek gibi bir isteğimiz olmayacak. Fenerbahçe gerekli güvenlik önlemlerini alabilecek bir kulüp. Tedirginlik duymak için herhangi bir sebebimiz yok. Tabi ki Büyükelçi’nin başına gelen korkunç bir olay. Fakat bu olayla, yaklaşan futbol organizasyonları arasında bir bağ kurmamak lazım” ifadelerini kullandı.

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İlk maçı 16 Şubat’ta Rusya’da oynayacak olan Fenerbahçe ve Krasnodar, 22 Şubat 2017’de İstanbul’da karşılaşacak.