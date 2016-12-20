Futbol duayeninden gençlere tavsiyeler

Anadolu’nun birçok takımını çalıştıran ünlü futbol adamı ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Metin Türel, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

UÜ ile TÜFAD arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü çerçevesinde Spor Bilimleri Fakültesi büyük salonunda “Türk Futbolunun Dünü, Bugünü, Geleceği” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye eski futbolcu ve antrenör Metin Türel konuşmacı olarak katıldı. Metin Türel, Türk futbolunun geri kalmasında alt yapıya eksik önem verilmesinin sebep olduğunu söyledi. Konuşmasında bütün spor branşlarının değerli olduğunu, ancak futbolun bir adım öne çıktığını söyleyen Metin Türel, futbolun cazibesinin ve özelliklerinin diğer branşlara oranla daha fazla olduğunu belirtti. Türk futbolunun her geçen gün yükselen bir ivme içerisinde bulunduğuna işaret eden Türel, “Ne var ki, kulüpler gerektiği kadar oyuncu yetiştirme eğitimine önem vermiyorlar. Hemen oyuncularını yarışmaya sokmak istiyorlar. Oysa alt yapıda futbolcuları yarıştırmak yanlıştır. Oralarda futbolcular eğitilmelidir. Bunca gelişmenin içerisinde futbolun da çok daha fazla gelişme göstermesini bekliyoruz. Bunca gelişmenin yanında bizim futbolumuz yeterince nasibini almıyor. 78 milyon içerisinde futbolcu bulamıyoruz. 3-4 milyon Türk'ün yaşadığı ülkelerden futbolcu seçmeye çalışıyoruz. Fatih Terim hocamız da futbol direktörü olarak kollarını sıvadı. Kulüp idarecilerinin alt yapıdan futbolcu yetiştirmeye bakış açılarında eksiklikler var. Öncelikle bunu düzeltmeliyiz. Ben eksikliği burada görüyorum” diye konuştu.

UÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenk Aydın ise konuşmasında, bilginin teoriği ile pratik uygulaması arasında farklılıklar olabileceğine işaret etti. Fakülte olarak mümkün olduğunca belli seviyelere gelmiş başarılı insanlarla öğrencileri bir araya getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Dekan Cenk Aydın, hep birlikte fikir birliği ve zenginliği oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi.