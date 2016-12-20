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Galatasaray, Unics Kazan’a yenildi

Galatasaray Odeabank, Euroleague'in 13. haftasında Unics Kazan'a deplasmanda 73-60 yenildi.
21:3920 Aralık 2016
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Galatasaray, Unics Kazan’a yenildi

Galatasaray Odeabank, Euroleague’in 13. haftasında Unics Kazan’a 73-60 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 9 mağlubiyetle son sırada yer alırken, Rus ekibi 4. galibiyetini alarak 15. sıraya yükseldi.

Salon: Kazan

Hakemler: Ilija Belosevic, Robert Lottermoser, Petri Mantyla

UNICS Kazan: Voronov 22, Parakhouski 11, Colom 17, Panin 2, Kaimakoglou 8, Antipov 3, Stoll 2, Klimenko, Banic 4, Johnson 4 Williams

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 17, Emir Preldzic 12, Diebler 6, Pleiss 6, Tyus 8, Micov, Schilb 1, Thompson 2, Göksenin Köksal 6, Can Korkmaz 2

1. Periyot: 15-11 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 37-31 (Unics Kazan lehine)

3. Periyot: 55-43 (Unics Kazan lehine)

Etiketler
euroleague galatasaray odeabank Unics Kazan
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