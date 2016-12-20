Galatasaray, Unics Kazan’a yenildi

Galatasaray Odeabank, Euroleague’in 13. haftasında Unics Kazan’a 73-60 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 9 mağlubiyetle son sırada yer alırken, Rus ekibi 4. galibiyetini alarak 15. sıraya yükseldi.
Salon: Kazan
Hakemler: Ilija Belosevic, Robert Lottermoser, Petri Mantyla
UNICS Kazan: Voronov 22, Parakhouski 11, Colom 17, Panin 2, Kaimakoglou 8, Antipov 3, Stoll 2, Klimenko, Banic 4, Johnson 4 Williams
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 17, Emir Preldzic 12, Diebler 6, Pleiss 6, Tyus 8, Micov, Schilb 1, Thompson 2, Göksenin Köksal 6, Can Korkmaz 2
1. Periyot: 15-11 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 37-31 (Unics Kazan lehine)
3. Periyot: 55-43 (Unics Kazan lehine)