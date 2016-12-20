Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Günün spor ekranı

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
08:5120 Aralık 2016
0
Günün spor ekranı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası

Y. Amasya-Siva . . . . . . . . . .A Spor . . . . . .12.00

Kasımpaşa-İnegöl . . . . . . .A Spor . . . . .14.00

Elazığ-Erzincan . . . . . . . . . .A Spor . . . . .16.00

Başakşehir-Göztepe . . . . .A2 TV . . . . . .18.00

Bolu-Beşiktaş . . . . . . . . . . .A2 TV . . . . . .20.00

Almanya Ligi

Dortmund-Augsburg . . . . .Eurosport 2 .22.00

İspanya Kupası

At.Madrid-Guijelo . . . . . . .Lig TV 3 . . . .23.00

Malaga-Cordoba . . . . . . . .Lig TV 4 . . . .23.00

BASKETBOL

THY EuroLig

Unics Kazan-Galatasaray .Lig TV 3 . . . . .19.00

Anadolu Efes-Zalgiris . . . .TRT Spor . . .20.30

Olympiakos-Kızılyıldız . . .Lig TV 2 . . . .21.00

FIBA Şampiyonlar Ligi

CEZ Nymburk-Banvit . . . . .Smart Spor .20.30

NBA

Milwaukee-Cleveland . . . .NBA TV . . . .04.00

Golden State-Utah . . . . . . .Lig TV 3 . . . .06.30

LA Clippers-Denver . . . . . .NBA TV . . . .06.30

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Beşiktaş-Eczacıbaşı . . . . . .NTV Spor . . .19.00

Etiketler
spor ekranı
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER