Günün spor ekranı

FUTBOL
Ziraat Türkiye Kupası
Y. Amasya-Siva . . . . . . . . . .A Spor . . . . . .12.00
Kasımpaşa-İnegöl . . . . . . .A Spor . . . . .14.00
Elazığ-Erzincan . . . . . . . . . .A Spor . . . . .16.00
Başakşehir-Göztepe . . . . .A2 TV . . . . . .18.00
Bolu-Beşiktaş . . . . . . . . . . .A2 TV . . . . . .20.00
Almanya Ligi
Dortmund-Augsburg . . . . .Eurosport 2 .22.00
İspanya Kupası
At.Madrid-Guijelo . . . . . . .Lig TV 3 . . . .23.00
Malaga-Cordoba . . . . . . . .Lig TV 4 . . . .23.00
BASKETBOL
THY EuroLig
Unics Kazan-Galatasaray .Lig TV 3 . . . . .19.00
Anadolu Efes-Zalgiris . . . .TRT Spor . . .20.30
Olympiakos-Kızılyıldız . . .Lig TV 2 . . . .21.00
FIBA Şampiyonlar Ligi
CEZ Nymburk-Banvit . . . . .Smart Spor .20.30
NBA
Milwaukee-Cleveland . . . .NBA TV . . . .04.00
Golden State-Utah . . . . . . .Lig TV 3 . . . .06.30
LA Clippers-Denver . . . . . .NBA TV . . . .06.30
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Beşiktaş-Eczacıbaşı . . . . . .NTV Spor . . .19.00