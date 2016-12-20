Karşıyaka’da Abdülhamit sorunu

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son maçında Menemen Belediyespor'a mağlup olmasına rağmen ilk yarıyı 29 puanla play off hattında tamamlayan Karşıyaka'da stoper Abdülhamit'in sıkıntısı yaşanıyor.

Kadroda geçen sezondan kalan isimlerden olan tecrübeli stoper, Menemen Belediyespor’un 90’ıncı dakikada attığı galibiyet golünden sonra hakemlere itiraz etmeyi bırakıp oyuna dönmesini isteyen antrenör İhsan Okay’a tepki gösterdi. İki taraf arasındaki gerginliğin soyunma odasında da sürdüğü öğrenildi.

Teknik direktör Soner Tolungüç’ün zaman zaman ilk 11’de oynamadığında sinirlenen, kasım ayında yaşanan antrenman boykotuna da katıldığı iddia edilen futbolcusunu kaybetmek istemediği, ancak uyarılması veya ceza alması konusunda yönetime rapor vereceği belirtildi. Abdülhamit, sezon sezon ligde 17 maçın 8’inde forma giydi.