Kasımpaşa 3-2 İnegölspor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Kasımpaşa, evinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Kasımpaşa’nın 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Erkan Engin, Cumhur Altay, Ahmet Ayaz
Kasımpaşa: Kadem Burak Yaşar, Hamit Yıldırım, Otigba, Bozhikov, Ferhat Kiraz, Ahmed İldiz, Pavelka (Hakan Demir dk. 46), Shala (İsmail Ayaz dk. 78), Turgut Doğan Şahin (Bartu Kurtuldu dk. 69), Hasan Bilal, Batuhan Altıntaş
İnegölspor: Mustafa Güngör , Lider Koç, Ali Aytemur, Bilal Özdemir, Recep Yılmaz, Emrah Dağ (Hasan Küçcük dk. 80), Oğuz Kocabal, Hacı Mustafa Karabulut, Ömürcan Yıldırımlı (Oğuzhan Yılmaz dk. 75), Mahmut Şeker (Ömer Faruk Boz dk. 46), Emre Okur
Goller: Emre Okur (dk. 14 ve 41) (İnegölspor), Batuhan Altıntaş (dk. 34, 45 ve 45+2) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Ali Aytemur, Ömer Faruk Boz (İnegölspor)
Karşılaşmanın önemli anları
GOOOOL! 14′ Sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda içeriye çıkarılan topta ceza sahası içinde karambol yaşandı. Yaşanan karambol sonrası top Emre Dağ'ın önünde kaldı. Emre pasını altıpas önünde Emre Okur'a bıraktı. Emre meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
21′ Sağ taraftan Hacı Mustafa Karabulut'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi penaltı noktası üzerinde Bilal Özdemir'in kafa vuruşunu Ahmet Yıldırım kale çizgisinden son anda çıkardı.
GOOOOL! 34′ Sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Ferhat Kiraz'ın ortasında ceza sahası içinde Batuhan Altıntaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
GOOOOL! 41′ Ceza sahasına doğru savunma arkasına gönderilen uzun pasta Otigba ile kaleci Kadem Burak Yaşar'ın anlaşmazlığında araya giren Mahmut Şeker, pasını ceza saha içinde boş durumda bulunan Emre Okur'a bıraktı. Emre meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2
44′ Hasan Bilal'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak Ali Aytemur'un eline çarpınca hakem Erkan Engin beyaz noktayı gösterdi.
GOOOOL! 45′ Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Batuhan Altıntaş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
GOOOOL! 45+2′ Sol kanatta topla buluşan Ferhat Kiraz, ortasını ceza sahası içerisinde bulunan Batuhan Altıntaş'a gönderdi. Batuhan'ın penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2
71′ Sol kanatta topla buluşan Bartu Kurtuldu, pasını ceza sahası sol çaprazında bulunan Shala'ya bıraktı. Shala'nın ceza sahası çizgisinin hemen dışından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.