Maçın kahramanı Volkan Demirel!

Maçı seyretmeyen ve Fenerbahçe'nin net bir skorla 3-0 kazandığı maç sonrası ‘Bu başlık atılır mı?' diyecek çok sayıda taraftar olduğuna inanıyorum. Anlatalım. Fenerbahçe, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından çıktığı sekiz puanlık (Beşiktaş ve G.Saray 5 puan kaybetti) Gençlerbirliği maçına dağınık başladı. Kanatlara bir türlü inemeyen, Volkan Şen ve Lens'i arkaya kaçıramayan bir görüntü verdi sarı-lacivertliler. Klasik çift ön libero gibi gözükse de Josef'i Topal'ın önünde oynatan ve orta sahayı dörtleyen Advocaat'ın karşısında çok sağlam bir Gençler vardı! Alper Potuk'u Selçuk Şahin ve Khalili ile kilitleyen Ümit Özat'ın takımı, Fenerbahçe'den daha net pozisyonlar buldu.

POTUK ISRARI NEDEN?

İrfan, Serdar ve Rantie ile üçgen kurarak ceza sahasına inen, rakibe önde basarak top yapmasını engelleyen Gençlerbirliği'nde santrfor eksikliği altı pasta net bir şekilde görüldü. Kırmızı- siyahlıların golcüsü Rantie iyi adam eksiltiyor ancak son vuruşu yok. Ümit Özat da ikinci yarıya Rantie'nin yerine orta saha Landel'i, sonrasında da Matei alarak bu eksikliği gidermeye çalıştı. Fenerbahçe ise (rakip oynamasına izin vermediği için) uzun zamandır yapmadığını yaptı ve kısa değil uzun paslarla oyuna hâkim olmak istedi. Bu da topun Gençler'de kalmasına neden oldu. ‘Sihirli ayaklar' Lens ve Sow dışında hücumda yoktu Advocaat'ın öğrencileri. Gençlerbirliği biraz şanslı biraz becerikli olsa ya da Volkan Demirel gününde olmasa Ankara'ya üç puanla dönmeyi çoktan hak etmişti. Kazanılan maç sonrası aklımıza takılanları da ekleyelim: Advocaat'ın güçsüz Alper Potuk ısrarını anlamakta güçlük çekenlerdenim. Neden Aatif'la başlamadığını, neden istikrarsız Van Persie'yi tercih ettiğini de anlamadım. Görünen ise, Fenerbahçe'nin kazanırken bile devre arasında takımı ileriye taşıyacak bir orta sahaya ihtiyacı olduğu!