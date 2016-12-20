Martin Linnes’den olay yaratacak sözler

Norveçli futbolcu, sporcu sağlığının geri plana atıldığını ve burada paranın her şeyden daha önemli olduğunu ifade ederek Osmanlı’nın zemininde futbol oynanmasını eleştirdi.

AMK GAZETE

Ankara’daki kötü zemin, sarı-kırmızılı futbolcuların büyük tepkisini çekti.

Özellikle Martin Linnes'in sözleri her şeyi özetler nitelikteydi:

“Norveç'te de hava soğuk, hemde buradakinden daha soğuk. Ancak saha zeminleri futbol oynamaya daha elverişli ve yumuşak. Burada ise özellikle zemin gerçekten kötüydü, sahada ayakta durmakta zorlandık.Norveç'te ligler kışın tatil edilir. Sebebi ise sporcu sağlığı. Ama burada para her şeyden önemli. Sağlığı düşünen yok.”

Maçtaki son golü atan Semih Kaya ise Serdar Aziz'in sakatlığına üzüldüğünü ifade ederken, “O kadar uzun dönemdir gol atmıyorumki. Golü kime armağan ediyorum, tabii ki aklıma ilk eşim geliyor, ona armağan ediyorum. Sonuç böyle olmasaydı çok üzülecektim” dedi.

Sabri de zemini eleştirip, “Zeminin taştan hiçbir farkı yoktu. Şu maçı gündüz saat 13.00'te oynatsalar hiçbir şey olmazdı. Kayalıklarda oynadık.Kimse futbolcu sağlığını düşünmemiş” ifadelerini kullandı.