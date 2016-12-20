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Mesut Bakkal: Yeni Amasyaspor çok iyi mücadele etti

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeni Amasyaspor’u 3-2 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, “Yeni Amasyaspor’u tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler” dedi.
15:5620 Aralık 2016
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Mesut Bakkal: Yeni Amasyaspor çok iyi mücadele etti

Tesislerini çok beğendiğini söylediği Yeni Amasyaspor'un ilk devre çok gol pozisyonuna girdiğini belirten Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Bizim biraz da tecrübemiz kalite farkını ortaya çıkardı. İkinci devre golü bulduk ama yine Amasya vardı” diye konuştu. Bakkal, TFF 1. Lig’de mücadele eden ekibindeki altyapıdan gelen genç oyuncular ile oynatamadıkları ve maç eksiği olan oyuncuları görme adına iyi bir maç olduğunu söyledi.

Geçen hafta başına geçtiği Yeni Amasyaspor'un mücadelesiyle kupada tarih yazdığına değinen Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Ufuk Sarı da, kupadaki tek amatör ekip olan takımının mücadelesiyle tarih yazdığını söyledi.

Etiketler
mesut bakkal sivasspor türkiye kupası
Son güncelleme: 15:59 | 20.12.2016
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