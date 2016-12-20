Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Petra Kvitova’ya bıçaklı saldırı!

Çek tenisçi Petra Kvitova'nın, Çek Cumhuriyeti'nde Prostejov kentinde yer alan evine hırsız girdi. Hırsızın bıçakla saldırdığı 26 yaşındaki sporcu sol elinden yaralandı.
14:4020 Aralık 2016
0
Petra Kvitova’ya bıçaklı saldırı!

Dünyaca ünlü tenisçi Petra Kvitova, evinde bıçaklı saldırıya uğradı. 11 numaralı seribaşı raketin Çek Cumhuriyeti’ndeki evine hırsız girdiği kaydedildi.

Salı sabahı gerçekleşen olayda hırsızla evinde karşı karşıya gelen güzel tenisçi, hırsızın bıçakla saldırması sonrasında elinden yaralandı. Çek sporcunun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Oyuncunun danışmanı Karel Tejkal, Kvitova’nın sol elinden yaralandığını, olayın Çek Cumhuriyeti’nde Petra’nın Prostejov’daki evinde gerçekleştiğini belirtti.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
bıçak Petra Kvitova tenis
Son güncelleme: 16:01 | 20.12.2016
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER