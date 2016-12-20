San Antonio Spurs, Tim Duncan’ın formasını emekli etti

5 şampiyonluk yüzüğü takan, 15 kez All-Star’a seçilen, 2 kez normal sezon, 3 kez finallerin MVP’si ödülüne layık görülen 40 yaşındaki basketbolcuyu Koç Popovich gözyaşlarıya uğurladı.

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