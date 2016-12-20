San Antonio Spurs, Tim Duncan’ın formasını emekli etti

NBA ekibi San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans'ı 113-100 yendiği maçta Tim Duncan'ın formasını emekli etti. 19 yıllık kariyerinin tamamını Teksas eyaletinin takımında geçiren Duncan, normal sezondaki 1392 maçta 19 sayı, 10.8 ribaunt, 3.0 asist, 2.2 blok ortalamaları yakaladı. 40 yaşındaki efsane basketbolcu, play-off'larda 251 maçta oynadı, 5 kez şampiyonluk yüzüğü taktı, 15 kez All Star'a seçildi, 2 kez normal sezon, 3 kez finallerin MVP'si ödülüne layık görüldü.
‘POPOVICH BABAM GİBİ’
Duncan veda konuşmasında Spurs Koçu Gregg Popovich'e ‘Babam' diye hitap ederken, ünlü çalıştırıcıda gözyaşlarını tutamadı. Philadelphia 76ers'ın Brooklyn Nets'i 108-107 yendiği maçta Ersan İlyasova 22 sayıyla galibiyete katkı yaptı.