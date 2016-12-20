Serdar Aziz’in Galatasaray’a faturası ağır

Galatasaray’da Serdar Aziz şoku yaşanıyor. Süper Lig'de geçen hafta Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve büyük risk alınarak önceki gün Ankara deplasmanına götürülen Serdar Aziz, şok bir sakatlık geçirdi. 26. dakikada buzla kaplı zeminin azizliğine uğrayıp sakatlık geçiren Serdar'ın sezonu kapattığı açıklandı. 4.5milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro da garanti ücret ödenen Serdar ligde sadece 5 maçta forma giyebildi. Maç başına kulübe maliyeti de 1.3 milyonu buldu.
ZEMİNDEN KAYNAKLI
Sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Daha önce milli takım kampında sol diz menisküsünden sakatlanan Serdar Aziz; Galatasaray'ın Osmanlıspor ile oynadığı Süper Lig maçında zeminden kaynaklanan sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar'ın tedavisine başlanmıştır” denildi.