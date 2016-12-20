Serdar Aziz’in Galatasaray’a faturası ağır

Ligde sadece 5 maçta forma giyebilen milli futbolcunun yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edildi. Sezonu kapattığı açıklanan Serdar Aziz’in ligde bir maçlık maliyeti 1.3 milyon Euro’yu buldu.

Galatasaray’da Serdar Aziz şoku yaşanıyor. Süper Lig'de geçen hafta Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve büyük risk alınarak önceki gün Ankara deplasmanına götürülen Serdar Aziz, şok bir sakatlık geçirdi. 26. dakikada buzla kaplı zeminin azizliğine uğrayıp sakatlık geçiren Serdar'ın sezonu kapattığı açıklandı. 4.5milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro da garanti ücret ödenen Serdar ligde sadece 5 maçta forma giyebildi. Maç başına kulübe maliyeti de 1.3 milyonu buldu.

Jan Olde Riekerink`in zamanı daralıyorGalatasaray, matematiksel olarak ciddi şampiyonluk şansına sahip, ama Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink’in kulüple bağı her geçen hafta zayıflıyor.İlgili Haberi Oku

ZEMİNDEN KAYNAKLI

Sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Daha önce milli takım kampında sol diz menisküsünden sakatlanan Serdar Aziz; Galatasaray'ın Osmanlıspor ile oynadığı Süper Lig maçında zeminden kaynaklanan sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar'ın tedavisine başlanmıştır” denildi.