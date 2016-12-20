Serdar Aziz’in sakatlığı transfer planlarını değiştirdi

Serdar Aziz'in sezonu kapatmasıyla sarsılan Galatasaray devre arasında bir stoper transferi düşünüyor.

Serdar Aziz’in Osmanlıspor maçında yaşadığı talihsiz sakatlık, Galatasaray’ın devre arası transfer planını alt üst etti.

Transferde 2 dönemdir UEFA kıskacında olan Sarı Kırmızılı kulüp, Sigthorsson’un henüz bir dakika olsun forma giymemesinden ötürü, devre arası transferinde önceliği forvet olarak planlamıştı. Ayrıca menajeri vasıtasıyla Çin’de kulüp arayan Chedjou’nun ayrılması durumunda da bir stoper transferi planlanmıştı. Ancak Serdar Aziz’in sezonu kapaması sonrasında Galatasaray’da forvet transferi zora girdi.

Devre arası transferinde her hareketini UEFA gözetiminde yapacak olan Sarı Kırmızılı kulüpte, stoper transferi kesinlik kazanmış durumda. Chedjou’nun ayrılması durumunda ise 2. bir stoper transferi için de girişime başlanacak.

Forvet transferi ise stoper transferi sonrasında UEFA’nın belirlediği kriter sınırı aşılmaz ise gerçekleştirilecek. Bu yüzden forvet transferi zora girerken, teknik direktör Jan Olde Riekerink’in de transfer önceliği kesinlikle stoper. Hollandalı teknik adam elde kalan 2 stoperden Hakan Balta ve Semih Kaya’nın da kolay sakatlanan oyuncular olduğunu yönetime rapor ederek, en az 2 stoperin transferi için yönetimden istekte bulundu. Bu yüzden Galatasaray devre arasında stoper transferini ucuz bir maliyetle gerçekleştirebilirse forvet transferi için de atılacak barutu bulunacak.