Sivasspor Dejan Kelhar ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor 32 yaşındaki Slovenyalı milli futbolcu Dejan Kelhar ile anlaşmaya vardı.

Ligde üst üste 4 maç kazanarak ikinci sıraya yükselen ve Spor Toto Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Sivasspor transfer çalışmalarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip Teknik Direktör Mesut Bakkal’ın transfer raporu doğrultusunda Slovenyalı defans oyuncusu Dejan Kelhar ile anlaşmaya vardı. Azerbaycan Ligi’nde Kabala takımında top koşturan Kelhar iki kez de Slovenya milli takımının formasını giydi. Tecrübeli stoper daha önce 2012 yılında Samsunspor forması da giydi. Kariyerinde 153 maça çıkan Kelhar bu maçlarda 3 gol kaydetmeyi başardı. Teknik Direktör Mesut Bakkal yaptığı açıklamada Kelhar ile anlaştıklarını söyledi.

Kelhar’ın resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra devre arası tatilinin ardından takımın Antalya’daki kampına katılması bekleniyor.