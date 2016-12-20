Süper Lig’de penaltılar olmasaydı tablo nasıl olurdu?

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hiç penaltı atılmamış olsaydı, puan durumu nasıl olurdu? İşte o tablo...

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 15 hafta itibarıyla en çok penaltı atışı kazanan takım, 6 penaltıyla Beşiktaş. Kazandığı 6 penaltı atışını da gole çeviren siyah-beyazlı takım, aynı zamanda ligin penaltı atışlarından en çok gol bulan takımı konumunda. Beşiktaş’ın en yakın takipçileri ise 5 penaltı kazanan Kasımpaşa ve 4’er penaltı kazanan Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor.

OPTA’nın verilerine göre, ligin ilk 6 sırasındaki takımı arasında ise Beşiktaş’ın ardından en çok penaltı kazanan takımlar Fenerbahçe (3 penaltı), Medipol Başakşehir (1 penaltı) ve Galatasaray (1 penaltı). Bursaspor ise geride kalan 15 haftada hiç penaltı kazanamadı.

Bursaspor’un dışında ligde hiç penaltı kazanamayan takım ise bulunmuyor. Penaltıdan henüz hiç gol atamayan takımlar ise Bursaspor, Galatasaray ve Akhisar Belediyespor.

Ligde aleyhine en çok penaltı kararı çıkan takımı ise 6 penaltıyla Karabükspor. Karadeniz temsilcisinin bu alandaki en yakın takipileri ise 5’er penaltıyla Bursaspor ve Kayserispor.

Penaltı atışlarıyla en çok puan kazanan takımlar ise 5’er puanla Beşiktaş ve Antalyaspor. En çok puan kaybeden takım ise, 4 puanla lider Medipol Başakşehir.

Spor Toto Süper Lig’de penaltı atışlarını yoksaydığımızda ortaya çıkan puan durumu ise şöyle: