Tolga Zengin’in otobüs keyfi

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maç için Bolu'ya gelen Beşiktaş, taraftarları tarafından karşılanırken kaptan Tolga Zengin'in otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktığı dikkati çekti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3’üncü maçında Beşiktaş, Atatürk Stadyumu’nda bu akşam TFF 1’inci lig takımlarından Boluspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, saat 20.00’deki karşılaşma için öğle saatlerinde karayoluyla Bolu’ya geldi.

Beşiktaş kafilesi, maç saatine kadar konaklayacağı Karacasu Beldesi’ndeki otel önünde siyah beyazlı taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, futbolcularına yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Tüm futbolcuların otobüsten inmesi ardından Bolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aziz Özçağlar ile bazı taraftarlar, çiçek vermek için kaptan Tolga Zengin’i bekledi. Otobüsün kapıları kapandıktan sonra kaptan Tolga Zengin, otobüs şoförünün dinlendiği bagajdaki yataklı bölümden çıktı. Özçağlar, ayakkabısını giyerek dışarıya çıkan Tolga Zengin’e çiçek verdi. Tolga Zengin, otel önünde kendisine çiçek hediye eden minik bir kız taraftar ile de yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Beşiktaş kafilesi, maç saatine kadar otelde dinlenecek.