Trabzonspor polis armalı formaları satışa sundu

Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçında giydiği polis arması taşıyan formasını satışa sundu.

Trabzonspor polis armalı formaları satışa sundu. Beşiktaş’ta şehit düşen polisler anısına beyaz forma üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü amblemi işleyen bordo-mavililer, “Polisimizin yanındayız” açıklamasını yaptı.

Trabzonspor’un resmi sitesinden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Atiker Konyaspor'la yaptığımız kupa maçında futbolcularımızın giydiği polis amblemli beyaz formalarımız artık satışta. Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit düşen polislerimizin hatırasına hazırlanan beyaz formalar TS Club'larda satışa çıktı. Formalarımızın göğüs kısmında Emniyet Genel Müdürlüğümüzün amblemi yer alıyor.

Bizler, vatanı ve milleti için göğüs göğüse çarpışmaktan geri durmayan polislerimizin hatırasını göğsümüzde taşıyacağız. Trabzonspor Kulübü olarak polisimizin yanındayız.