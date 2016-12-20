Trabzonspor’da Mehmet Ekici kararını verdi

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mehmet Ekici'nin takımda kalmak istediği öğrenildi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, açıklamalarda bulundu. Kupada 22 ve 29 Aralık'ta Kızılcabölükspor’la, ligde ise 26 Aralık'ta Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gençağa Meriç, yıl sonuyla ilgili hedeflerini ve Mehmet Ekici’nin sözleşme imzalayıp imzalamayacağını anlatırken şöyle konuştu:

“Kupada Gümüşhanespor maçında istediğimiz sonucu elde edemedik. Ardından Atiker Konyaspor’la berabere kaldık. Kupada artık kazanmamız gerekiyor. Ligde de Fenerbahçe ile karşılaşacağız ve bu maçı da kazanmak zorundayız. Buna göre hazırlanıyoruz. Takımımızın motivasyonu iyi. Futbolcularımız da inanıyor. Önümüzdeki 3 maçı kazanarak devre arasına moralli girmek ve ikinci yarıda yeni stadımızda iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.”

Fenerbahçe`de Skrtel Trabzonspor maçına cezalıSüper Lig’de Gençlerbirliği maçında sarı kart gören Martin Skrtel cezalı duruma düştü. Yıldız savunmacı Süper Lig’de 16. haftada oynanacak olan Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.İlgili Haberi Oku

MEHMET EKİCİ KALMAK İSTİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici ile görüşmeleri sürdürdüklerini ifade eden Gençağa Meriç, bu konuda da şunları söyledi:

“Mehmet Ekici, bizimle devam etmek istiyor. Biz de anlaşma sağlayarak yeni oluşumda kendisini takımımızda görmek istiyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum yok. Yeni stat ve geleceğe yönelik planlarımız, onu da heyecanlandırıyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz.”

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, kupada ve ligde 7 günde üst üste oynayacakları 3 maç için 2 ayrı kadroyu sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor. 22 ve 29 Aralık'ta kupada Kızılcabölükspor, 26 Aralık'ta da ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Yanal’ın kupa ve lig için iki ayrı 11 üzerinde durduğu öğrenildi.

DEVRE ARASI KAMP VAR

Trabzonspor, lige verilecek arayı iyi değerlendirmeyi hedefliyor. Devre arasında 11 günlük bir kamp yapmayı planlayan bordo mavililerin 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak çalışmalarına başlayacağı ve kampın ardından takımın 15 Ocak'ta deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa'ya gideceği öğrenildi.