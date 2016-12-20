Türkiye Bilardo Şampiyonası final müsabakaları başladı

Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabı Edirne'de başladı. Türkiye’nin en iyi 48 bilardocusunun katıldığı şampiyonada Semih Saygıner de yer alıyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan törende yaptığı konuşmada, şampiyonaya katkıda bulunanlara teşekkürler ederek, “Bu sene Edirne'de farklı konseptte bir turnuva düzenliyoruz. 3 bant ve pool bilardoyu aynı salonda final yapıyoruz. 48 sporcuyla bu etabı gerçekleştiriyoruz” dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, espirili bir dille Semih Saygıner'e gönderme yaparak, “Biz de bilardoyu bir zamanlar oynadık. O zamanlar pool denen (Amerikan) bilardo yoktu Edirne'de. 70'li yıllarda 3 bant vardı. Benim rekorum Semih Saygıner'inkine biraz yakın. Semih Saygıner'in rekorunu bilmiyorum ama yakın. O 40 yapıyorsa benimki 38'dir” şeklinde konuştu.

Edirne Valisi Günay Özdemir, “Semih Saygıner'in dünya şampiyonu olması ve televizyonlarda gençliğe ve Türk halkına bilardoyu öğretmesi ve çok güzel vuruşlarıyla bizim belleklerimize kazınmıştı. Biz onun sayesinde bilardoyu sevmeye başladık. Bilardoyu artık spor etkinliği olarak görmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Bilardo sporu için ciddi adımlar atılması gerektiğini kaydeden Semih Saygıner ise, “Türkiye birincisini belirleyeceğimiz ayak bu. Türkiye genel klasmanında ve milli takımda ülkemizi temsil edecek oyuncular belirlenecek. Daha profesyonelleşmek adına ciddi adımlar atılması lazım. Yeni yönetim tarafından ciddi adımlar atıldığını düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye Bilardo Şampiyonası Final Etabı pool finali 22 Aralık Perşembe günü, 3 bant ise 23 Aralık Cuma günü sona erecek.