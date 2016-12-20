Volkan kurtardı

Oyunda disiplin anlayışını ön plana çıkaran klasik 4-3-3 dizilişi ile çizgilerden Lens, Volkan Şen ve onların boşalttığı alanlardan Hasan Ali ve Şener ile rakip kaleye inmeleri, sahayı enlemesine kullanması Fenerbahçe adına olumlu gelişmelerdi. Dakikalar ilerledikçe Gençlerbirliği'nin presi sonrası işler tersine döndü.

Volkan'dan Ahmet Oğuz'un kaptığı top sayısı rekordur herhalde. İyi niyetli ama yetenek ve kapasite sınırlı olunca ne yapsın Volkan? Allah'ın verdiği bu kadar, onu da kımamak gerek. Savunma yapacağım diye gereksiz pozisyonda faul kalede tehlikeye neden oluyor.

Aydın, ‘Karabulut' gibi çöktü Fenerbahçe'nin üstüne, Serdar gürledi, Rantie gitti geldi ve defansın dengesini dağıttı. Selçuk Şahin, Fener'de oynarken bu kadar çalışsa, koşsa hâlâ bu takımda oynardı. Fener Lens ile bir çıktı pir çıktı. Hollandalı'nın ortasına Sow, sanatsal dokunuşuyla golü yaptı. İkinci yarıda daha çok Gençler'in ataklarını seyrettik. Bu ataklarda Volkan başarılıydı kurtarışlarında. Ümit Özat hoca maçı almak için çok uğraştı, ofans oyuncularını erken yeniledi, gol istedi durdu. Fenerbahçe'nin göze batan en önemli özelliği, en iyi alışkanlığı aşka dönüştürdüğü oyun disiplininden kopmaması. Bu, Advocaat hocanın eseri. Oyun disiplini tamam da sarı-lacivertliler bu maçta çok pozisyon verdi, çok şut aldı kalesine.

Skrtel ve Hasan Ali'nin birbirlerinin kademelerine girmeleri evlere şenlikti, golü yiyeceklerdi verdikleri boşluklardan. Nasıl kademe dedirti insanlara. Ozan ve Fernandao hamleleri sanki yerinde olmuş gibiydi ancak Fenerbahçe çıkamayınca ileri orta sahadaki üstünlüğünü de gençlere bırakıp skoru korumaya yönelik oynadı. Gençler, bir kez orta alanda Ozan'ı boş bıraktı, onda da genç futbolcu Fernandao'yu topla buluşturup asist yaptı. Zaten o anda maç bitmişti. Sow'un golü işin kreması oldu. Serdar Gürler ve Volkan Demirel'in yıldızlaştığı maçta Hakem Fırat Aydınus da başarılı bir yönetim gösterdi.