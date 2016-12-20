Beşiktaş’ın kaybettiği, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada Fenerbahçe için Gençlerbirliği maçının önemi 2 kat artmıştı. Advocaat'tan maç öncesi şaşırtan bir sürpriz geldi. Son haftalarda Sow, Lens ve Van Persie ile ideal hücum üçlüsünü buldu diye düşünüyorduk ki, Volkan Şen'i ilk 11'de gördük. Hollandalı yıldızın henüz 10. dakikada sakatlanmasının ardından ilerideki roller bir kez daha değişti.

Sarı-lacivertliler bu sezon savunmayı geride kuran takımlara karşı hep zorlandı. Dün de ilk bölümde farklı olmadı. Ligin en az gol yiyen takımı Gençlerbirliği bir süre kalesinin önünde bekledi. Tehdit gelmediğini görünce 25. dakikadan itibaren ileri çıkmaya başladılar. Aslında bu Ankara ekibi adına riskli bir hamleydi. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezon düzenli olarak yaptığı en iyi şey rakip arkayı boş bırakınca hızlı hücum etmekti. Nitekim böyle buldukları tek pozisyonda Lens'in milimetrik pası ve Sow'un usta dokunuşuyla 1-0 öne geçtiler.

2. yarıda Gençlerbirliği daha da cesurca ileriye çıkmaya başladı. Üst üste net fırsatlar yakalayan başkent takımını ancak Volkan Demirel'in üstün performansı durdurabildi. Tecrübeli kaleci iyi gününde olmasa konuk ekip en az 2-3 gol bulabilirdi. Sarı-lacivertliler adına kötü olan arkada çok fazla boş alan olmasına karşın 86. dakikaya kadar tek bir kez bile kontratağa çıkamamasıydı. Ancak Gençlerbirliği yorulunca Sow ve Fernandao son dakikalardaki fırsatları değerlendirmeyi başardı.

3-0'lık skora rağmen Fenerbahçe'nin son yılların en şanslı galibiyetlerinden birini aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Volkan olmasa bu neticeyi almak mümkün olmayacaktı. Feyenoord deplasmanından sonra ciddi bir düşüş var. Sarı-lacivertlilerin kış arasını iyi değerlendirmesi gerekecek.