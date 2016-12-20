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Yeni Amasyaspor 2 -3 Sivasspor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 3. hafta maçında TFF 1. lig ekibi Sivasspor, konuk olduğu BAL ekibi Yeni Amasyaspor'u 3-2 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
15:5620 Aralık 2016
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Yeni Amasyaspor 2 -3 Sivasspor / Maç özeti

Yeni Amasyaspor 2 – 3 Sivasspor

STAT: 12 Haziran

HAKEMLER: Oktay Taş (xxx), Mehmet Şahin Yılmaz (xxx), Seyfettin Ünal (xxx)

YENİ AMASYASPOR: Rasim (xx)- Kaan (xx),  Mehmet (x), Barış (xx), Muhammet Emin (xxx) (Dk.61 Engin x),  Ergin (x) , Muhammed Emin Bakan (xxx), Ahmet (x), Taşkıncan (xx) (Dk.87 Hayrullah), Metin (xx), Fatih Sultan (xx) (Dk.88 Batınay)

SİVASSPOR: Tolgahan (x)- Çağatay (xx), Yiğit (xxx), Leandro (x),  Muhammed (xxx) (Dk.76 Ziya x), Kerim (x), Beykan (x) (Dk.46 John Boye x), Erkan (x), Tunahan (xx), İbrahim (x), Berkan (xxx) (Dk.46 Joan x)

GOLLER: Dk.78 (penaltı) Ahmet Dk.90+2 Kaan Yüksel (Yeni Amasyaspor), Dk.3 (kendi kalesine) Kaan Yüksel, Dk.56 Yiğit, Dk.88 Joan (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Fatih Sultan (Yeni Amasyaspor), Erkan Kaş, Muhammed Furkan, İbrahim, John Boye, Yiğit (Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Kerim Avcı’nın sağ kanattan ortasında ters bir kafa vuruşu yapan Kaan Yüksel meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 0-1.

17. dakikada Taşkıncan’ın sol kanattan ortasında topla buluşan Muhammed Emin’in vuruşu auta çıktı.

56. dakikada Erkan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Yiğit'in sert şutu ağlarla buluştu. 0-2

78. dakikada ceza sahasına gelen ortayı Sivassporlu Yiğit'in elle kesmesi sonucu Yeni Amasyaspor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Ahmet, topu ağlarla buluşturdu. 1-2.

88. dakikada topla buluşan Sivasspor'lu Joan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3.

90+2. dakikada Kaan’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3.

Etiketler
sivasspor Yeni Amasyaspor Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 17:03 | 20.12.2016
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