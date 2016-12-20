Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

Yeni Malatyaspor, Boluspor maçı sonrasında 6 gün izin yapacak ve ardından Antalya'da 10 gün kamp yapacak.

TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kamp programı belli oldu. 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile ilk yarının sona maçına çıkacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın ardından 2 gün daha Bolu'da kalarak hazırlıklarına burada devam edecek.

Sarı-kırmızılılar daha sonra 6 günlük izne ayrılacak. İznin ardından 2 Ocak'ta Antalya Side'de toplanacak Malatya ekibi, 10 gün sürecek kampta 2. yarıya hazırlanacak.

Öte yandan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımın gidişatı ve devre arası gidecek- kalacak futbolcuların listesi ile ilgili Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e kapsamlı bir rapor sundu.

Ravcı'nın raporunda gidecek isimlerin yanı sıra transferde takviye edilecek isimlerin bulunduğu, yönetimin bu liste doğrultusunda çalışmalarına başlayacağı belirtildi.Raporda yedek kaldığı için rahatsız olan ve gitmek isteyen futbolcuların yanı sıra transfer edilecek bir forvet, iki orta saha ve bir de kanat oyuncusunun adının bulunduğu ifade edildi.