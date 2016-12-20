Yusuf Şimşek krizden çıkış yolu arıyor

TFF 1. Lig'de 6 puanla 18. sırada yer alan Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor'u yenerek yeni bir başlangıca imza atmak istiyor.

TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu, bu hafta evinde oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, maçlara iyi başladıklarını ancak devamını getiremediklerini ifade ederek, “Gol yollarında etkili olamıyoruz. Pazar günü evimizde oynayacağımız Bandırmaspor maçını kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

TFF 1. Lig’in 16. haftasında evinde Bandırmaspor’u ağırlayacak olan Mersin İdmanyurdu, bu maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Göztepe’ye 2-0 mağlup olan Mersin İdmanyurdu, ligdeki 10. mağlubiyetini aldı. Ligde oynadığı 15 maçtan 2 galibiyet, 3 de beraberlik alan Güney ekibi, 3 puanının silinmesinden dolayı 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Mersin ekibi, Macit Özcan Spor Kompleksi’nde, Teknik Direktör Yusuf Şimşek yönetiminde antrenman yaptı. Isınma koşuşu ile başlayan antrenman, daha sonra tempolu koşu ile devam etti. Ardından dar alanda çift kale maç yapan takım, soğuma egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. Antrenmanda Yusuf Şimşek de oyuncularla birlikte çalışırken, sık sık futbolcularını uyardı. Öte yandan idman öncesi futbolcularla toplantı yapan Şimşek, Göztepe maçında yapılan hataları anlatırken, gidişatla ilgili oyuncuları ikaz etti.

“Bandırmaspor maçını kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz”

Bandırmaspor maçıyla ilgili konuşan Şimşek, geldikleri günden beri aslında maçlara iyi başladıklarını ancak devamını getiremediklerini söyledi. En büyük sıkıntıyı gol yollarında yaşadıklarını kaydeden Şimşek, “Bir türlü istediğimiz golü bulamıyoruz. Aslında pozisyona da giriyoruz ama atamıyoruz. Bu konuyu futbolcularımıza sürekli söylüyorum. Maç içerisinde herkes hata yapabilir. Kötü gününüz olabilir. Yaptığımız hataların tekrarlanmamasını söylüyoruz ama maalesef olmuyor. Şimdi artık devre arasına 2 maçımız kaldı. Hedefimiz kalan bu iki maçı kazanıp, ilk yarıyı böyle bitirmek istiyoruz. Pazar günüde evimizde zorlu bir Bandırmaspor maçı olacak. Maçın ne kadar zor geçeceğinin bilincindeyiz. Bandırmaspor maçını kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.