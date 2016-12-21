Ah Alper ah

Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasını iyi yönettin ama çok daha iyi olabilirsin Halis Özkahya.

Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakasında Halil Umut Meler evladım, İstanbul korkusundan uzak olunca ne kadar da güzel yönettin maçı tebrik ederim seni. Bu arada yardımcı hakemin İbrahim Bozbey yavrumu da kutluyorum. Verdiği doğru ofsayt kararları nedeni ile.

Gaziantep-Ç.Rize karşılaşmasında Bülent Yıldırım'ın yönetimi tecrübesine yakışır güzellikteydi.

Karabük-Konya maçında Alper Ulusoy evladım penaltıyı doğru verdin, yardımcın Kerem Ersoy'un ofsayt tespitine uydun golü iptal ettin, o da doğru. Bunların dışında maçın genelinde pek iyi olmadığın gibi, Konya'nın attığı golde tribünden düdük çalınmış, oyuncular duymuş, durmuş. Karabüklü oyuncu arkasını dönmüş gidiyor, top ayağındaki Konyalı oyuncu durmuş sana bakıyor, sonra oynuyor o top da gol oluyor. Belli ki yanılmış oyuncular. Evladım hakem olarak böyle durumda ne yapman lazım? Cart diye çalacaksın elindeki o düdüğü, yapacaksın güzelinden bir hakem atışı yavrum, evladım. Bu olay maçın tekrarına kadar gider. Dışardan çalan o düdüğün oyunu etkileyip etkilemediğini artık MHK düşünecek. Eğer etkilemiş olarak görürse, kural hatası yaptı hakem oyunu durdurmamakla diyecek. O kokart da gidecek senden. Tabii ki Karabük yasal süre içinde itiraz ettiyse. Belki de uyduracaklar kılıfına. İki ucu kötü değnek. Evladım Ulusoy, taşıdığın o koca kokartınla (!) sen de bilmezsen kuralları, oyuncular, seyirciler nasıl güvensinler de itiraz etmesinler çaldığınız düdüklere.

Adana-Kayseri randevusunda Cüneyt Çakır ve yardımcıları takdire layık maç yönettiler, hatasızdılar.

Alanya-Akhisar maçında Yaşar Kemal Uğurlu evladım, başarılıydın. Ayrıca Alanyalı oyuncunun kendi ceza sahası içinde uçarak kaleci gibi topu kornere kolu ile değil omzu ile çıkardığını çok iyi gördün evlat, helal olsun sana.

Osmanlı-Galatasaray maçında Hüseyin Göçek öğrenmişsin galiba sahada bilinçli koşmayı, maçı da iyi çıkardın, aferin sana. Ancak üzerine dar, küçük forma giymişsin, seni kilolu göstermiş, bir de içini üşümemek için kazaklarla doldurunca fazla botokstan hiçbir yerini oynatamayan hanımlar gibi elini, kolunu, vücudunu oynatamaz olmuşsun. Acaba bu nedenle mi oraya buraya gereksiz koşu gösterileri yapamadın, aklıma da gelmiyor değil hani!

Fenerbahçe-Gençlerbirliği randevusunda Fırat Aydınus, evlat süperdin. Bursa-Antalya karşılaşmasında Ali Palabıyık, Bursa'nın ilk golünde topun aut çizgisini geçip geçmediği konusunda yardımcısına uyarak golü verdi. Biz de uyduk yardımcıya. Maçın genelinde de fena değildin Palabıyık.